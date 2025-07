Wanda Nara apuntó contra la China Suárez y defendió a Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña revocó el permiso para que sus hijos en común con María Eugenia ‘China’ Suárez, Magnolia y Amancio, no puedan viajar a Turquía. Esto ocasionó que la actriz estallara en redes sociales con un duro comunicado en el que lo trató de mal padre, celoso de su trabajo y adicto.

Muchos medios fueron a buscar la palabra de Wanda Nara sobre la situación que involucra a la nueva pareja de Mauro Icardi, pero desde Intrusos (América TV) se acercaron a la vivienda de la mediática en el Chateau Libertador y la interceptaron cuando salía con su camioneta. Aunque en un principio se mostró negada a responder preguntas por encontrarse junto a su hija menor, Isabella, y la novia de su hijo mayor, Carolina, terminó por ceder.

“No, yo no me meto en esas cosas. Todos tenemos hijos adolescentes y estoy acá con Caro, que es como mi hija, y me parece que hay un límite ahí. Las cosas de los grandes tienen que tener un límite siempre”, comenzó muy seria sobre el tema.

La China Suárez acusó a Benjamín Vicuña de "adicto" al sexo

“Respeto mucho a Benja y me parece un horror todo lo que está saliendo. Deberíamos no hacernos eco de eso, ni nosotros, ni ustedes, por respeto a él, que siempre para y les da notas. Conmigo también siempre fue muy galán, siempre en situaciones difíciles”, recordó sobre las charlas que pudo mantener con él en privado.

Además, se solidarizó con Carolina ‘Pampita’ Ardohain, la primera pareja de Benjamín Vicuña y madre de sus cuatro hijos mayores. “Y por respeto a Caro, que también tiene hijos grandes como yo... creo que hay situaciones que ya superan cualquier límite”, indicó.

“¿Cómo mamá te hubieras ido sin tus hijos?“, le consultó la cronista a Wanda, sobre la actitud de la China de viajar al exterior con Mauro sin poder llevar a los pequeños. A lo que muy tensa, ella respondió: ”No me voy a meter en guerra con otra persona. Cada uno sabe por qué y cómo hace las cosas. No voy a juzgar“.

“¿Cómo mamá lo entendés a Benjamín?“, indagó la periodista. ”La verdad que me da mucha pena. Yo creo que él vivió una historia que es la peor historia que puede vivir cualquier padre. Merece respeto más que nadie“, sentenció Wanda, en referencia a la muerte de Blanca Vicuña en el 2012.

Benjamín Vicuña y la China Suárez junto a sus hijos, Magnolia y Amancio Instagram: @sangrejaponesa

Wanda Nara dio detalles sobre la audiencia con Mauro Icardi por la restitución de sus hijas

Otro de los temas de la agenda mediática de esta semana que involucraron a Wanda Nara y Mauro Icardi fue la audiencia por la restitución de Francesca e Isabella, solicitada por el jugador del Galatasaray. A lo que la dueña de Wanda Cosmetics remarcó: “No se puede hablar de eso, ustedes saben que todas esas cosas. Estoy muy tranquila”.

A su vez, negó rotundamente que las niñas de 8 y 10 años pudieran viajar solas a Estambul o acompañadas de terceras personas. “Nunca mis hijos viajaron con otras personas que no sean la mamá ni el papá, así que no hay posibilidades de que eso suceda. Ni siquiera con mi mamá, que es una abuela superpresente, tuvieron autorización. Y ni siquiera Maxi, sabiendo que los chicos vivían con Mauro, los autorizó ni los dejó que viajen solos. Así que eso no va a pasar”, señaló.