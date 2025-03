El divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue en duda: la verdad sobre el fallo en Italia

El divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi ocupa un lugar central en la agenda mediática y mantiene en vilo a quienes siguen de cerca cada detalle de la polémica separación. En un primer momento, se difundió la información de que la justicia italiana había fallado a favor del futbolista, basándose en la presunta comprobación de una infidelidad de la conductora. Sin embargo, en las últimas horas, una nueva versión puso en entredicho esta afirmación, sembró dudas sobre el verdadero estado del proceso y generó aún más incertidumbre respecto al desenlace final de la disputa legal de la expareja.

Es importante señalar que en Italia la infidelidad juega un papel clave a la hora de definir el fallo en un proceso de divorcio, a diferencia de lo que sucede en Argentina, donde este tipo de situaciones no se consideran una causal determinante. En este contexto, Mauro Icardi tomó la decisión de llevar su acusación contra Wanda Nara ante la justicia y aseguró que ella habría mantenido un vínculo extramatrimonial con el futbolista Keita Baldé, entre otros presuntos romances. Para respaldar su versión de los hechos, presentó pruebas que, según su defensa, confirmarían la existencia de los vínculos y sumaría un nuevo elemento de controversia a la mediática separación.

En DDM dieron a conocer que la resolución no corresponde a un divorcio definitivo, sino a una separación legal (Foto: Instagram/@wanda_nara y @mauroicardi)

No obstante, en las últimas horas, surgió una nueva versión que pone en duda la información previamente difundida sobre el fallo judicial. Según el periodista Guido Záffora, quien reveló más detalles en DDM (América TV), el juez a cargo del caso aún no se pronunció sobre la supuesta infidelidad de Wanda Nara. De acuerdo con su testimonio, la resolución obtenida hasta el momento no corresponde a un divorcio definitivo, sino a una separación legal, lo que implica la suspensión de las obligaciones conyugales, pero pronunciarse sobre la acusación de adulterio.

“La sentencia de ayer no es divorcio, es separación. El juez no se expidió aún sobre el adulterio”, afirmó el periodista. Además, agregó que, tras conversar con el abogado italiano que lleva la causa, pudo confirmar que la infidelidad no fue probada ni aprobada por el tribunal. “El juez todavía no trató el tema de la infidelidad”, insistió, y adelantó que la cuestión será abordada en la próxima audiencia, programada para el 28 de mayo.

El contundente mensaje de Mauro Icardi tras el escándalo en el edificio Chateau Libertador

Tras varios días de silencio, este miércoles, el futbolista rompió el hermetismo con un fuerte descargo en el que se refirió a la nueva información sobre su divorcio con la mediática. “¿Me parece a mí o los que me trataban de mentiroso en el divorcio desaparecieron o no saben como dar vuelta las mentiras dichas hace 1 semana?“, expresó en sus historias de Instagram con una imagen del actor Johnny Depp de fondo. Asimismo, sumó: ”¿Me parece a mí o los que decían que lo hacía en Italia porque no me quería divorciar se quedaron sin argumentos? ¿Me parece a mí o los que reciben data falsa, como siempre, no saben dónde meterse después de inventar tanto?“.

El contundente descargo de Mauro Icardi (Captura: Instagram @mauroicardi)

“Ya es todo oficial, y con sentencia en mano. Quería esperar en silencio unos días para exponer como siempre a los mitómanos. Como dije hace unas semanas, ‘el circo sigue mientras haya quien aplaude a los payasos’. Varios payasos fueron cayendo en el camino y ya se va sabiendo la verdad”, agregó y, para cerrar, sentenció: “Voy a pelear hasta el último momento para sacarle las caretas a todos los que son cómplices y están dañando a mis hijas. Como dije el primer día… voy por todo y contra todos, con la cabeza bien alta de hacer las cosas bien. Que se haga justicia“.