Maxi López volvió a la Argentina tras el nacimiento de Lando, pero se ausentó en Olga: qué le pasó

Olga TV tuvo este lunes 5 de enero su primer programa del año, marcado por la expectativa del estreno y por una ausencia que no pasó inadvertida: la de Maxi López. El exfutbolista, y figura de MasterChef Celebrity, ya está en la Argentina tras el nacimiento de su hijo Lando, pero no llegó aún a incorporarse al programa que protagonizará durante todo el verano: Sería Increíble, a partir de las 7 am, desde Mar del Plata.

En enero, Maxi López se suma a Sería increíble (Foto: Instagram @seriaincreible_)

Apenas comenzó la transmisión, Nati Jota explicó los motivos de su ausencia y llevó tranquilidad a la audiencia al señalar que la incorporación de López es inminente y que ya se encontraba organizando su agenda para integrarse al equipo en los próximos días.

Hacia el final del programa, el participante de MasterChef apareció en pantalla a través de una videollamada y confirmó esa información. “Ya estoy en la Argentina, mirá el clima, espectacular”, dijo, mientras saludaba al equipo desde el patio de su casa en Buenos Aires. Allí explicó que su ausencia estuvo vinculada al reciente nacimiento de su hijo Lando, ocurrido el pasado 31 de diciembre de 2025 en Suiza.

Maxi López en el nacimiento de su quinto hijo, Lando López (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

El exjugador contó que viajó especialmente para acompañar el parto junto a su esposa, Daniela Christiansson. “Me tocó cortar el cordoncito y la verdad que súper bien”, relató, con humor y emoción. También describió el nacimiento como “muy dinámico” y bromeó sobre el futuro del recién nacido: “Este va a ser delantero, va a atacar al primer palo”. Además, celebró la fecha de nacimiento de su hijo y comentó: “Por lo menos va a tener la fiesta asegurada”.

Maxi apareció por videollamada en el primer programa del año de Olga TV

En relación con su llegada definitiva al programa, López explicó que permanecerá algunos días en Buenos Aires antes de viajar a la Costa y que su mente igualmente ya está puesta en la próxima etapa del ciclo, que tendrá base en Mar del Plata. “Nos vemos en un par de días”, adelantó, mientras desde producción confirmaron que se hospedará en el mismo hotel que el resto del equipo y que podría sumarse el fin de semana.

El año del exfutbolista, lejos de las canchas y cerca de la televisión y los medios

Durante 2025, Maxi López se transformó en una de las figuras más comentadas de la televisión tras su paso por MasterChef Celebrity Argentina, donde se consolidó como uno de los participantes favoritos del público gracias a su estilo relajado, su interacción con el jurado y los momentos con sus hijos que compartió en redes, lo que multiplicó su presencia mediática.

Maxi López, durante una de las emisiones del reality de cocina (Foto: Instagram/@officialmaxilopez)

Esta nueva faceta frente a las cámaras, sumada a su trayectoria como deportista y empresario, lo llevó a firmar contrato para tener un espacio propio en streaming y lo posicionó como uno de los personajes más visibles del año. Ahora, le toca un rol central en el ciclo de verano desde Mar del Plata, por más que su debut se haya visto atrasado por la linda noticia del nacimiento de Lando.