Mientras Wanda Nara se instaló en Turquía junto a sus hijos, para acompañar a Mauro Icardi en el Galatsaray, aquí en la Argentina estalló otro escándalo que vincula al matrimonio directamente. La semana pasada, se dio a conocer un presunto audio de Nora Colosimo en el que la mamá de la empresaria le habría informado a Andrés Nara de la supuesta extorsión que recibió su hija por parte del delantero. El contexto de esa conversación es de hace meses atrás, cuando la pareja transitó una crisis en la que ambos estuvieron a punto del divorcio.

El viernes pasado, en A la Tarde (América), los periodistas del panel, reprodujeron al aire un audio de Colosimo. Si bien actualmente los padres de las hermanas Nara están distanciados, en ese tiempo los dos mantenían una buena relación. En ese archivo, se oyó la voz de la mujer en un todo desesperado en el que clamó por la ayuda a su expareja tras la dura situación de Wanda.

Dan a conocer un polémico audio entre Nora Colosimo y Andrés Nara

“Es toda una violencia que él le hace a ella. No podés encerrarla, esconderle los documentos. Ella tenía contrato, tenía que venir a laburar, y tuvo que llamar a toda la gente, quedó mal y perdió el pasaje, porque el tipo le escondió el pasaporte”, comienza diciendo la mujer en la grabación.

Más adelante, Colosimo enfatizó con enojo: “Esta pareja ya está quemada, no va más. Son tóxicos los dos. Se los dije por separado y se los dije juntos. Si realmente hay amor, van a tener que hacer una gran terapia cada uno por separado, ir a un psicólogo, psiquiatra, necesitan todo eso, es la verdad, Andrés”. A pesar de que este audio se hizo público, ninguno de los involucrados habló en torno a su veracidad ni salió a desmentirlo.

El lazo familiar de los Nara está prácticamente roto. El jueves, en el mismo programa, anunciaron que Wanda le impuso un bozal legal a su padre y a Alicia Barbasola para que no hablen o se refieran a ella y a sus hijos en los medios de comunicación, con el objetivo de preservar su privacidad. Según detallaron, por cada mención que realicen en referencia a la empresaria, deberán pagar una cifra de $100.000.

La familia Wanda Nara-Mauro Icardi en su llegada a Turquía

En cuanto al audio en cuestión, se trataría del momento más difícil de la relación entre Icardi y Wanda, en el que la empresaria mantuvo varias idas y vueltas que se volvieron mediáticas, mientras insistía en la posibilidad de volver a la Argentina a trabajar. Esto sucedió poco después de la grabación del videoclip con L-Gante, evento a partir del cual surgió el rumor de un supuesto affaire entre los dos. Si bien al ser consultados siempre dieron respuestas evasivas, la exconductora de MasterChef (Telefe) eligió retomar su vida con Mauro en Estambul, ciudad en la que también se encuentran sus hijas en común Isabella y Francesca Icardi, y dos de los tres niños que Nara tuvo con el exfutbolista Maximiliano López, Constantino y Benedicto.

En una entrevista que Wanda ofreció a la revista Vanity Fair en noviembre del 2022, la exconductora dejó en evidencia sus problemas maritales: “La verdad es que tuve cinco hijos, a todos los cuidé, los crié y me dediqué a ellos durante 10 años. Hace poco, le había expresado a Mauro el deseo de volver al trabajo y no le gustó. Durante mucho tiempo solo cuidé de mis hijos y mi esposo, pero ahora quiero recuperar mi tiempo. Y vuelvo a mi profesión: en la Argentina me siguen ofreciendo programas para conducir y me gusta mucho la televisión. También en Italia tengo dos proyectos que deberían empezar en marzo. Esto no significa descuidar a los niños: Mauro entrena dos horas al día, el resto del tiempo está en casa. Él puede ayudarme, ¿no?”.