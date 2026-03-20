Wanda Nara sorprendió con un anuncio en la final de MasterChef Celebrity: “Me hace muy feliz”

Durante la noche del jueves se vivió uno de los momentos más esperados de la televisión argentina con la gran final de MasterChef Celebrity, el exitoso ciclo de Telefe que entretuvo a la audiencia durante semanas. La competencia llegó a su desenlace con la consagración de Ian Lucas, quien se quedó con el primer puesto. Sin embargo, en medio del clima de celebración, todas las miradas también se posaron en Wanda Nara, que sorprendió al anunciar un inesperado giro en su carrera: su debut como protagonista en una comedia romántica que ya genera repercusión incluso antes de comenzar su rodaje.

“Quiero compartir con ustedes una noticia que me hace muy feliz, voy a protagonizar una comedia romántica espectacular, divertida y emocionante”, expresó Wanda al compartir la novedad, dejando ver su entusiasmo por este nuevo desafío profesional. En esa misma línea, adelantó: “Es una película pensada para disfrutarla juntos en la pantalla grande. A fin de año, nos vemos en el cine”.

Wanda Nara confirmó su participación en una comedia romántica (Captura: Telefe)

La película, desarrollada por Telefe Studios en coproducción con Zeppelin Studios, Cimarrón Cine, Film Suez e IP4, será una remake internacional en la que Wanda Nara se pondrá en la piel de Lucía, una mujer de 43 años que, tras atravesar una infidelidad, decide volver a su antiguo departamento con el corazón roto y la necesidad de empezar de nuevo.

Se trata de una remake internacional que será dirigida por Hernán Guerschuny (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

En ese contexto, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Javier, un vecino de 23 años que terminará siendo clave en su historia. En busca de una oportunidad laboral, Lucía le propone que finja ser su hijo durante una entrevista, pero lo que comienza como una mentira circunstancial pronto se transforma en un vínculo mucho más profundo, dando lugar a una relación que pone en jaque los prejuicios sobre la diferencia de edad.

Asimismo, se dio a conocer que la dirección estará a cargo de Hernán Guerschuny, reconocido por trabajos como Nahir, Una noche de amor y Doble discurso.