Wanda Nara sorprendió con un anuncio en la final de MasterChef Celebrity: “Me hace muy feliz”
Durante el último programa, la conductora reveló una noticia que marca un giro en su carrera; de qué se trata
- 2 minutos de lectura'
Durante la noche del jueves se vivió uno de los momentos más esperados de la televisión argentina con la gran final de MasterChef Celebrity, el exitoso ciclo de Telefe que entretuvo a la audiencia durante semanas. La competencia llegó a su desenlace con la consagración de Ian Lucas, quien se quedó con el primer puesto. Sin embargo, en medio del clima de celebración, todas las miradas también se posaron en Wanda Nara, que sorprendió al anunciar un inesperado giro en su carrera: su debut como protagonista en una comedia romántica que ya genera repercusión incluso antes de comenzar su rodaje.
“Quiero compartir con ustedes una noticia que me hace muy feliz, voy a protagonizar una comedia romántica espectacular, divertida y emocionante”, expresó Wanda al compartir la novedad, dejando ver su entusiasmo por este nuevo desafío profesional. En esa misma línea, adelantó: “Es una película pensada para disfrutarla juntos en la pantalla grande. A fin de año, nos vemos en el cine”.
La película, desarrollada por Telefe Studios en coproducción con Zeppelin Studios, Cimarrón Cine, Film Suez e IP4, será una remake internacional en la que Wanda Nara se pondrá en la piel de Lucía, una mujer de 43 años que, tras atravesar una infidelidad, decide volver a su antiguo departamento con el corazón roto y la necesidad de empezar de nuevo.
En ese contexto, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Javier, un vecino de 23 años que terminará siendo clave en su historia. En busca de una oportunidad laboral, Lucía le propone que finja ser su hijo durante una entrevista, pero lo que comienza como una mentira circunstancial pronto se transforma en un vínculo mucho más profundo, dando lugar a una relación que pone en jaque los prejuicios sobre la diferencia de edad.
Asimismo, se dio a conocer que la dirección estará a cargo de Hernán Guerschuny, reconocido por trabajos como Nahir, Una noche de amor y Doble discurso.
Otras noticias de Wanda Nara
Rating récord. Cuánto midió la final de MasterChef Celebrity
"Paso al costado". En medio de la gran final, uno de los miembros del jurado se despidió para siempre de MasterChef
Amor sano y maduro. La emotiva despedida de Wanda a Maxi López: "Estuviste en mi peor momento y yo también voy a estar siempre"
- 1
Proyecto Fin del Mundo: cómo abordar los tópicos de la ciencia ficción más sombría con una mirada sarcástica
- 2
La final de Masterchef 2026: el rating y quién gana el reality de cocina, ¿La Reini o Ian?
- 3
Maxi López: su paso por MasterChef, la reconciliación con Wanda, su regreso al país con su familia y los nuevos proyectos
- 4
Momi Giardina expuso un romance de Sofi Martínez y la periodista reaccionó: “Traidora”