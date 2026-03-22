De Ámsterdam a Niza: el romántico viaje de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras protagonizaron una mini luna de miel por el Viejo continente. El recorrido comenzó en los Países Bajos, visitando Ámsterdam, y continuó hacia Niza, Francia, donde el exjugador de Boca y Racing recibió un homenaje por parte del equipo de esa ciudad.

Durante el tramo inicial de su viaje, la pareja hizo el primer stop en Ámsterdam. En esta distinguida ciudad, la pareja centró su itinerario en una combinación de hitos culturales como la visita al Museo Van Gogh, donde ambos, en una actitud distendida, exploraron los pintorescos atractivos del lugar.

La visita de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras a un museo neerlandés

A medida que recorrían los lugares, Figueiras se encargó de hacer un racconto de los sitios en su cuenta de Instagram. Con una vida nocturna activa, la pareja se trasladó a un exclusivo bar panorámico situado en la capital neerlandesa donde disfrutaron de unos tragos y las comodidades de estos comercios tan típicos del continente europeo.

El ida y vuelta romántico entre Cvitanich y Figueiras

Esta escapada representó un espacio de desconexión y disfrute para la modelo y el exfutbolista, quienes decidieron escapar del boom mediático para visitar Países Bajos y, luego, dirigirse a Francia, donde esperaban a Cvitanich en Niza.

“Con el más bueno del mundo”, destacó Figueiras en un posteo que incluyó dos imágenes junto a su novio en la vía pública de Ámsterdam. “Te amo”, respondió el ahora representante de jugadores.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en Niza

Durante la jornada de este sábado, Cvitanich recibió un homenaje del Niza, el club francés donde jugó desde 2012 a 2014, que se dio en la previa a la derrota por 4-0 ante el PSG.

A fuerza de goles y buenos rendimientos, el oriundo de Baradero dejó una huella imborrable en el público del Niza, quienes lo recibieron con los brazos abiertos, le dieron una plaqueta de reconocimiento y lo despidieron con un aplauso generalizado.

El reconocimiento a Darío Cvitanich

Mientras Darío se saludaba con dirigentes de la institución francesa, Figueiras se encargó de filmar a un hombre que tenía en su hombro a un águila. La razón de su presencia se debe a que el ave está presente en el escudo del Niza. “¿Is Nice the bird? Me amo, al ladito me pusieron“, destacó la modelo, sorprendida por todo el contexto.

Ivana Figueiras quedó sorprendida por la aparición de un águila en la cancha del Niza

“Gracias por esta noche increíble, siempre los llevaré en mi corazón”, indicó Darío en una historia donde se lo enfoca a él, con la camiseta número 12, antes del pitido inicial del encuentro entre el Niza y el PSG.

El homenaje que recibió Darío Cvitanich

Tras este momento emotivo, Cvitanich y Figueiras vivieron el partido desde una platea preferencial para luego seguir recorriendo parte de esta ciudad francesa, la cual está rodeada por el río Paillon y acapara la atención de turistas de todo el mundo que buscan una alternativa para escaparle al ruido de la capital parisina.

El paseo de Cvitanich y Figueiras por Francia

Entre fotos, videos, muestras de cariño y distintas recorridas por puntos emblemáticos de Países Bajos y Francia, la pareja dio un nuevo paso para su consolidación y dejó atrás viejos resquemores de rumores y versiones de una posible separación, alimentado por declaraciones cruzadas entre Cvitanich y su exesposa Cecilia “Chechu” Bonelli.