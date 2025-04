Mauro Icardi explotó contra una mujer que se presentó en televisión como su abogada: “Nada que ver conmigo”

Las controversias alrededor del WandaGate no cesan. Esta vez quien volvió a quedar en el ojo de la tormenta fue Mauro Icardi. Tras el reencuentro con sus hijas, Francesca (10) e Isabella (8) después de un largo tiempo sin verse, el miércoles 23 de abril el futbolista reaccionó en Instagram y explotó contra una abogada que se presentó en la televisión como su representante legal. “El título de abogada al lado de mi nombre le queda grande”, acusó.

En A la tarde (América TV) entrevistaron a la abogada Ángela Burgos y la presentaron como la representante del deportista. “La relación entre el señor Icardi y su exesposa Wanda tiene muchas aristas. No solo era su pareja, sino que también le manejaba muchísimas cuestiones relacionadas con sus negocios”, sostuvo la profesional. “A mí me parece que ella [Wanda Nara] es una mujer brillante, una gran estratega y creo que si ellos tuviesen una postura más madura no habría problema que ella continuara como mánager de él”, agregó.

Los dichos de la abogada que se presento como representante legal de Mauro Icardi

Durante la noche, el delantero del Galatasary hizo un descargo en Instagram frente a sus 14 millones de seguidores y desmintió los dichos de Burgos. “Falso”, expresó. “¿Esta es la misma que busca prensa desde diciembre?“, sumó junto al emoji de una carita llorando de risa y adjuntó una captura de pantalla de la letrada en televisión.

Mauro Icardi estalló contra la abogada Ángela Burgos y desmintió sus dichos (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Dejen de darle prensa a cualquiera que se cuelga de mi nombre. Ya el título de abogada al lado de mi nombre le queda grande. Incompetente, poco profesional con su ‘trabajo’ y ahora quiere ser mediática", afirmó Mauro Icardi. “No la conozco. No es mi abogada. No tiene nada que ver conmigo y menos manejarme mis inversiones. Desde mañana se encargarán mis abogadas reales. Gracias", sentenció. Cabe remarcar que sus representantes legales son Elba Marcovecchio y Lara Piro.

Por otro lado, esta semana Icardi dio de qué hablar por otro tema relacionado con Wanda Nara. Hace un par de semanas, la mediática confirmó que lanzará una serie sobre su vida, la cual, según afirmó, se comenzará a grabar en mayo de la mano de Netflix. “Será un reality de su vida actual, al estilo de las Kardashian (...) Va a mostrar parte de su vida del pasado, pero hará foco en los momentos importantes, como sus casamientos con Maxi López y Mauro Icardi”, sostuvo Rodrigo Lussich en Intrusos (América) y señaló que aparecerán personas de su círculo íntimo y también sus abogados de Milán, choferes, mucamas y contadores.

Marcela Tauro dijo en Intrusos que el rol de Mauro Icardi en la serie de Wanda Nara podría ser interpretado por Benjamín Rojas (Foto: Instagram @mauroicardi / @rojas_benja)

No obstante, un día antes, Marcela Tauro indicó en el mismo programa que la serie sería una ficción y que ya habrían convocado a dos actores: “¿Saben a quién llamaron? A Benjamín Rojas para hacer de Icardi“. El actor de 40 años acaba de estrenar en cines Mazel Tov, junto con Adrián Suar (quien además es el director), Fernán Mirás y Natalie Pérez y además lleva adelante con sus compañeros de Erreway Camila Bordonaba y Felipe Colombo el tour Juntos otra vez, en el que interpretan los éxitos de la banda que surgió a partir de la tira Rebelde Way, con fechas agotadas tanto en Latinoamérica como en Europa. Por otro lado, la panelista señaló que Facundo Arana habría sido considerado para ponerse en la piel del Maxi López, exmarido de Nara y padre de sus tres hijos mayores.