Wanda Nara rompió el silencio luego de que L-Gante confirmara que se separaron: “Tomé una decisión”

Si hay alguien que no tiene inconvenientes en exponer gran parte de su vida privada, esa es Wanda Nara. La mediática suele compartir en su cuenta de Instagram, red social en la que acumula 17.5 millones de seguidores, fotos y videos de su día a día y ocasionalmente también da entrevistas en las que habla de todo. Esta semana justamente tuvo un mano a mano con LAM (América TV) en el que reflexionó sobre su reciente separación de Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante. “El afecto, la responsabilidad emocional y el cariño van a seguir”, sostuvo.

Tras desmentir rumores de separación, el fin de semana L-Gante aseguró que terminó su noviazgo con Wanda Nara (Fuente: Instagram/@wandabadbitch)

En diálogo con el cronista Santiago Riva Roy, la conductora de Love is Blind (Netlfix) reflexionó, entre otras cosas, sobre sus matrimonios con Maxi López y Mauro Icardi. “Yo no me arrepiento de nada de lo que pasé, no me arrepiento todavía de nada de lo que hago. Cuando estoy con una persona, con una pareja, doy el cien por ciento de mí, te doy todo. De hecho, no es casualidad que todas las parejas que tuve estuvieron en su mejor momento estando al lado mío, porque yo muchas veces dejo mi propia carrera, mis prioridades, por potenciar a la persona que tengo al lado. Quizás es un defecto, pero es mi manera de ser", precisó.

En este sentido, reveló que todas sus anteriores parejas le propusieron matrimonio y aseguró que fue ella quien terminó las relaciones porque “quería otra cosa” para su vida.

Fue entonces cuando el comunicador le preguntó por su separación de L-Gante. El domingo 20 de abril, mientras Wanda Nara celebrara la Pascua con su familia, el músico anunció que el noviazgo terminó. “Gente paso a comentarles que mi relación de pareja con ella terminó”, escribió sin entrar en detalles. Sus palabras estuvieron acompañadas por una selfie en la que se lo vio semi recostado sobre un oso de peluche gigante y un almohadón de Hello Kitty, personaje del cual la mediática es fanática.

El domingo, L-Gante confirmó nuevamente su separación de Wanda Nara (Foto: Instagram @lgante_keloke)

“Con Elián el fin de semana tomé una decisión, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre está y acompaña”, afirmó Nara. En este sentido, se refirió a los problemas de salud de su ahora expareja y afirmó que ella se ocupó personalmente de hablar con el médico. Días atrás trascendió que L-Gante se alejaba de los escenarios para ocuparse de su salud. Aunque no reveló el diagnóstico, se supo que en su tratamiento intervendrán un médico clínico, un psicólogo, un cardiólogo y un hematólogo.

“No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siento que soy una persona que siempre está y a pesar de que hoy el vínculo cambie de título, el afecto, la responsabilidad emocional y el cariño van a seguir“, indicó. No obstante, evitó entrar en detalles respecto a los problemas de salud de su ex: “No soy quién para hablarlo si él no lo habla. Lo acompañé y lo sigo cuidando porque soy una persona que no corta en ese sentido”.

“Con Elián el fin de semana tomé una decisión, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre está y acompaña”, afirmó Nara (Foto: Instagram @lgante_keloke)

En esta misma línea, afirmó que nunca iba a pelearse con L-Gante, a quien lo definió como parte de su familia. “Tenemos mucha gente en común y yo soy una persona que si tiene alguien en el entorno que necesita, es como que tengo un alma muy maternal, adopto, quiero ocuparme y preocuparme”, manifestó.

Antes de terminar también habló de su presente sentimental tras su reciente separación y expresó que en este momento quiere “estar sola” mucho tiempo. “Si me ves con alguien, inventale un rumor, un romance con alguna. Quiero estar sola. ¿Sabes cuál es mi problema? Que el que me gusta después me da bola y me dice ‘¿Querés ser mi novia?’ Ese es mi problema. Entonces me pongo de novia y después me dice ‘Me quiero casar; no me amas, si no te casás’. Entonces termino casada", dijo. A su vez, lanzó: “Hace poco deje un anillo por ahí tirado”. Aunque no profundizó en el tema, dio a entender que L-Gante habría tenido intenciones de casarse con ella.