Revelaron a qué actores quieren para hacer de Maxi López y Mauro Icardi en la serie sobre Wanda Nara

Más allá de los problemas legales con Mauro Icardi, de su rivalidad con María Eugenia ‘la China’ Suárez y de su reciente separación de Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, Wanda Nara demostró que hay dos cosas que no sacrifica: sus cinco hijos y su trabajo. Además de su trabajo con marcas y de sus presentaciones musicales, hace unas semanas confirmó que estará en la segunda temporada de la versión argentina del reality Love is Blind (Netflix) y que probablemente vuelva a estar al frente de la conducción de MasterChef (Telefe). Pero, sin duda, su anuncio más llamativo fue el de la serie sobre su vida, la cual comenzará a filmarse en mayo. Ahora se conoció a qué dos actores quieren para interpretar a dos de sus exparejas, Maxi López y Mauro Icardi.

“Firmé contrato para hacer algo que ustedes hace un montón quieren y me pedían: se viene Wanda Nara, La Serie”, reveló Wanda Nara hace un par de semanas. “Empezamos en mayo a grabar y no quería dejar de contarles porque me pone muy feliz”, reveló. La producción estará a cargo de Netflix, plataforma de streaming con la que ya trabajó en Love is Blind. Según reveló Marina Calabró en Lape Club Social (América TV), por los seis capítulos de la primera temporada, la mediática cobraría 500.000 euros y además “hay opción de una segunda parte y, en ese caso, ya hay un plus estipulado de un cinco por ciento extra”.

Hace un par de semanas Wanda Nara confirmó que en mayo comenzarán las grabaciones de Wanda Nara: La serie, la cual se estrenará en Netflix (Foto: instagram @wanda_nara)

El anuncio de la serie despertó la curiosidad de sus fanáticos y varios comenzaron a preguntarse si sería un reality al estilo Keeping Up with the Kardashians o Los Tinelli, o una ficción como El amor después del amor, el biopic sobre Fito Páez. Según revelaron el martes en Intrusos (América TV), se trataría de una ficción y Wanda Nara sería una de las productoras. Además, dieron a conocer quienes serían los actores que buscan para interpretar a Maxi López, exesposo de la mediática y padre de sus hijos Valentino (16), Benedicto (14) y Constantino (13), y a Mauro Icardi, con quien se casó en 2014 y tuvo dos hijas Francesca (10) e Isabella (8).

“Están ya convocados los actores”, señaló Marcela Tauro. A partir de esto, en la mesa quisieron saber quienes serían los encargados de interpretar al entorno de la mediática. “¿Saben a quién llamaron? A Benjamín Rojas para hacer de Icardi“, indicó la panelista.

Marcela Tauro dijo en Intrusos que el rol de Mauro Icardi en la serie de Wanda Nara podría ser interpretado por Benjamín Rojas (Foto: Instagram @mauroicardi / @rojas_benja)

A sus 40 años, Rojas atraviesa un gran momento a nivel laboral, puesto que acaba de estrenar Mazel Tov, película que protagoniza con Adrián Suar (quien además es el director), Fernán Mirás y Natalie Pérez. Además, volvió a reunirse con Camila Bordonaba y Felipe Colombo en el tour Juntos otra vez, en el que interpretan los éxitos de Erreway, la banda que surgió a partir de la tira Rebelde Way, con fechas tanto en Latinoamérica como en Europa. Según la información que dieron en Intrusos, ahora podría ponerse en la piel del futbolista de 32 años en la serie sobre Wanda Nara.

Según Intrusos el personaje de Maxi López en la serie de Wanda Nara podría ser interpretado por Facundo Arana (Foto: Instagram @officialmaxilopez / @facundoaranatagle)

Por otro lado, Tauro reveló que quien interpretaría a Maxi López sería Facundo Arana. “Está grande Facundo. ¿Y quién escribe esto?“, lanzó Adrián Pallares, a lo que Paula Varela acotó: ”Está raro el casting". En cuanto a la diferencia de edad, el exfutbolista cumplió 41 años el 3 de abril y el exprotagonista de Padre coraje tiene 53 años. Hasta el momento no se reveló quién podría ponerse en la piel de Wanda Nara.