Wanda Nara fue premiada en Turquía y su look se llevó todas las miradas

Este lunes, Wanda Nara se lució en la alfombra roja de los Best of Europe Awards (Los premios a lo mejor de Europa, en español), una exclusiva gala que se llevó a cabo en Estambul. Mientras la China Suárez y Mauro Icardi disfrutaban del clásico del futbol turco, la modelo se llevó todas las miradas en el evento, donde finalmente le entregaron el premio a Mejor Mujer del Año.

Según el sitio web oficial de los organizadores de los premios, se trata de una ceremonia “que rinde homenaje a personas, organizaciones, productos y servicios excepcionales en Europa”. Asimismo, destacan que tienen como objetivo “reconocer y elogiar a quienes han hecho contribuciones significativas en sus respectivos campos, estableciendo nuevos estándares y superando límites”.

Wanda Nara posó en la alfombra roja

Como era de esperarse, Wanda celebró su victoria con un posteo en sus redes sociales. “Gané. Mujer del año en los Best of Europe Awards. Gracias. Una noche soñada en Estambul”, escribió al pie de la publicación, con la que confirmó que fue la ganadora en su categoría. En las fotos que eligió se la ve posando con el esperado galardón y luciendo el exclusivo outfit que vistió.

Para el evento, la mediática usó un vestido largo al cuerpo color fucsia, con un pronunciado escote en la espalda y una larga cola que desplegó para las fotografías que le tomaron en las imponentes escaleras del edificio donde se llevaron a cabo los premios. Según reveló ella misma, la prenda fue confeccionada a medida para ella por una exclusiva marca argentina.

Wanda Nara recibió un premio en Turquía

En cuestión de minutos, el posteo de Wanda Nara acumuló más de 150 mil me gusta, y los usuarios no dudaron en dejar sus comentarios de apoyo al pie. “Felicidades, qué orgullo que seas nuestra. Argentina para el mundo”, “Me encanta la fortaleza de esta mujer”, “Menos mal que no la querían en Turquía. En tu cara despechado”, “Te re felicito. Inteligente, luchadora, buena madre y mujer. Te lo mereces”, “Ese vestido te queda soñado” y “Nunca menos, súper merecido”, fueron tan solo algunos de ellos.