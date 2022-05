Wanda Nara le respondió a un usuario e hizo una sorpresiva confesión: “Terminé en la comisaría”

Cuando parecía haberse corrido de la escena mediática, Wanda Nara volvió a ser el foco atención. En esta ocasión, no fue por una nueva crisis matrimonial o por una imagen que compartió en las redes sociales, sino por una peculiar revelación que realizó en las últimas horas. La empresaria respondió la pregunta de un seguidor en Instagram y causó revuelo.

Ya es de público conocimiento que la madre de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella se encuentra entre las celebridades más presentes en las plataformas virtuales. Allí registra los momentos más importantes con su familia, muestra su extravagante estilo de vida y aprovecha a promocionar sus marcas de indumentaria y maquillaje. Sin embargo, además de exponer parte de su vida, también mantiene un contacto estrecho con sus millones de seguidores.

Dispuesta a responder los interrogantes de todos ellos, la hermana mayor de Zaira Nara utilizó sus historias de Instagram y no dudó en responder la inquietud de un usuario. “¿Hasta dónde llegaste por amor?”, le consultó. Lejos de esquivar la pregunta, y fiel a su personalidad, recordó una anécdota que tuvo lugar hace algunos años y tiene como protagonista a una expareja.

“Un ex cometió un accidente hace muchos años y me pasé rápido de asiento, dije que manejaba yo”, introdujo en su explicación. A continuación, se explayó sobre cómo siguió aquella noche: “Terminé en la comisaría toda una noche. Y con una causa y más pericias policiales y mil cosas”.

Hacia el final de su relato, Wanda dejó a entrever que el hombre en cuestión se trataba de un reconocido deportista, que para aquel entonces se desempeñaba en un importante equipo. “Pero él pudo presentarse a tiempo en su club y salir del país (era famoso). Esa soy yo”, concluyó.

Si bien la mujer de 35 años no aportó detalles sobre a quién hizo referencia, se sabe que a lo largo del tiempo protagonizó dos accidentes automovilísticos que fueron de público conocimiento. El primero, el 2 de enero del 2008. El incidente ocurrió en Carlos Paz, cuando la camioneta en la que manejaba chocó con una moto en pleno centro de la ciudad cordobesa. En ese entonces, trascendió que un hombre sufrió heridas leves y fue derivado al hospital. Sin embargo, varias versiones se dijeron al respecto y la que cobró mayor relevancia fue la teoría de que en realidad ella no era la persona que conducía el vehículo. Por otro lado, en los medios locales difundieron que el rodado implicado era propiedad de Maxi López, su exesposo.

El segundo acontecimiento sucedió en Génova, Italia, el 12 de octubre del 2012. La propia Nara fue la que compartió la noticia en su cuenta de Twitter y reveló que tuvo un accidente vial junto a su entonces esposo. “Noo, mi preferido. ¡Qué palazo me pegué! Estoy de racha”, escribió junto a una fotografía de su Porsche Panamera blanco. En un último mensaje, se refirió a López: “¡Mi marido es lo más, solo eso les digo! ¡Sos un amor, López!”.

En las redes sociales, en donde todo se manifiesta para analizarse con mayor minuciosidad, muchos usuarios hicieron foco en esos dos sucesos y se abrió un debate con opiniones a favor y en contra. En Twitter, una periodista -reconocida en las redes bajo el usuario @SolRGarnica- fue la encargada de compartir la historia de Wanda y mostró su inquietud con un emoji que muestra una expresión de sorpresa e incomodidad.

Rápidamente, sus más de 40 mil seguidores opinaron al respecto mediante un sinfín de comentarios. “Encubrió un delito”, expresó una joven. “Mandó al frente a Maxi López después de años de guardárselo”, opinó otra. “Ay, es jugador, famoso, de hace unos años, jugó en más de un país; ¿Quién podrá ser?”, ironizó una tercera.

“Siempre me pregunto lo mismo: ¿Wanda no tiene amigos que le digan borra eso? ¿Y los asesores donde están? Espero que ninguna persona crea que eso es amor. No solo fue irresponsable sino que no le importó la vida de los demás”, reflexionó una mujer.

Si bien las críticas son variadas, lo cierto es que Nara no aportó más detalles sobre el tema y se limitó a responder otras preguntas que tienen relación a sus hijos, amistades y cuestiones de toda índole.