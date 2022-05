Zaira Nara habló por primera vez sobre los rumores de separación: “Cada uno tiene sus procesos”

Las últimas semanas no fueron fáciles para Zaira Nara y Jakob von Plessen, al enfrentar fuertes rumores de separación. La pareja estaría en crisis, y la modelo decidió romper el hermetismo al respecto, debido a que se habló de una infidelidad por parte del padre de sus dos hijos. Sin negar una separación, en diálogo con LAM (América), se refirió a un duro proceso que atraviesa y descartó un conflicto devenido por terceros en discordia.

En 2014, por amigos en común, Zaira Nara y Jakob von Plessen se conocieron. Pasaron varios meses hasta que tuvieron su primera cita, y desde entonces comenzaron un romance que se dividió en estadías en la ciudad y los campos del sur del país, debido al trabajo del empresario en relación a la cría y venta de caballos. Dos años más tarde, se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Malaika, y en 2020 llegó su segundo hijo Viggo Silvestre.

La pareja enfrenta rumores de ruptura (Foto Instagram @zaira.nara)

Pero a finales de 2021, su vida familiar habría sido irrumpida por una fuerte crisis matrimonial que se habría desencadenado tras el Wandagate, en octubre, momento en el cual Jakob habría cubierto a Mauro Icardi en su encuentro con Eugenia “La China” Suárez. Desde entonces, mediáticamente se habla de una separación de la pareja, sin embargo la modelo lo negó.

A pesar de sus contundentes palabras y publicaciones en redes sociales con románticas postales, los rumores no cesaron. Actualmente, no se habla de una crisis sino de una ruptura definitiva. Si bien la pareja adoptó el silencio al respecto, tras semanas de repercusiones Zaira Nara decidió hablar sobre la situación que atraviesa.

La relación estaría terminada (Foto Instagram @jakotango)

En diálogo vía WhatsApp con la periodista Pía Shaw, durante el vivo de LAM (América), la modelo indicó que contrario a las versiones, no se mudó a la casa de su hermana, sino que continúa en su propio hogar. Para ser más precisa en su descargo, decidió grabar un audio que fue transmitido en ese momento.

“Hay temas que son muy personales”

Con un audio, Zaira Nara rompió el silencio sobre su presunta crisis de pareja

“De chiquita, cuando empiezan a hablar de mí, trato de no mirar, no escuchar, no leer, no responder, porque si no, me angustio y me empiezo a enroscar en todo lo que se dice. Lo que pasa es que hay temas que realmente son muy personales, y cada uno tiene sus procesos que entiendo que no son procesos que una tenga ganas de ir contando y exponiendo al aire”, se la escucha decir a la hermana de Wanda, sin negar una separación.

Asimismo, se encargó de negar los rumores de infidelidad por parte de Jakob al indicar que no lo encontró en nada relacionado a una tercera persona, como se había mencionado sobre un amorío con la modelo Jimena Buttigliengo. “La chica de la que hablan es una chica que recontra conozco, que me invitó al cumpleaños de sus hijitos cuando yo estuve en París, no fui realmente porque estaba muy conectada 24/7 con mi hermana”, detalló.

La palabra de Zaira en LAM: no negó una separación

Para finalizar, expresó que optar por el silencio lleva a que se realicen especulaciones al respecto y se trata de algo “horrible”. “Me encantaría que eso quede claro porque me duele muchísimo por la familia que somos y que seremos siempre”, indicó. En ese sentido, Ángel de Brito hizo hincapié en la palabra “proceso” que mencionó la modelo, el cual señaló que se utiliza para referir a una separación sin decirlo puntualmente.