En su cuenta de Instagram, Sara Duque, la reconocida profesora de inglés del delantero Julián Álvarez, entre otros futbolistas, publicó una storie donde reflejó los avances que tuvo con el idioma el argentino. Es que desde el arribo del ex River a Manchester City, la comunicación se volvió fundamental para relacionarse con sus compañeros.

A raíz de su progreso fuera de la cancha, Álvarez empezó a mostrar una mejoría notable dentro del terreno de juego ya que, al saber manejar correctamente el idioma, podía entender mejor tanto las indicaciones del cuerpo técnico como del resto de los jugadores.

En consecuencia, Duque se mostró satisfecha por su trabajo y lo reflejó en un video donde mostró compactos de declaraciones a la prensa tanto del argentino como de otros colegas suyos. “Cinco casos de éxito de jugadores que me llenan de orgullo, tanto los que fueron parte de mi coaching el año pasado como los actuales, al brillar en entrevistas en diferentes idiomas. Esto muestra el impacto de nuestro programa de Football Language Coaching. Bravo por todo lo que han logrado, dentro y fuera del campo”, destacó la profesora, quien en su biografía resalta que sabe hablar seis idiomas tales como el portugués, español, inglés, francés, italiano y alemán.

Entre los deportistas destacados que figuran en el recorte y están vinculados a su enseñanza también se encuentra Endrick, una de las apariciones más rutilantes del fútbol brasileño que arrancó su carrera en el Palmeiras a los 15 años y fue comprado por el Real Madrid.

Sara Duque destacó el progreso de Julián Álvarez Instagram (@saralduque)

“En el fútbol, la comunicación clara entre los jugadores es esencial para ejecutar estrategias, tomar decisiones en fracción de segundo y alcanzar los objetivos del equipo”, resaltó en un antiguo posteo donde enfatiza sobre este método universal para relacionarse.

Una profe orgullosa: “Thank you very much”

Esta no es la primera vez que la española destaca a Julián Álvarez en su faceta como estudiante de lenguas extranjeras. En febrero de 2023, en un posteo de Instagram, Duque celebró, en primera medida, la obtención del Mundial con su selección y también el progreso de él en sus clases particulares.

Julián Álvarez junto a su profesora de inglés Instagram @saralduque

“De levantar la Copa del Mundo a conquistar un nuevo idioma. El talento de mi alumno no tiene límites. Impresionante progreso en un período tan corto de tiempo ¡Muy orgullosa de mi alumno!”, destacó la políglota, quien recibió un “Thank you very much” de respuesta por parte del jugador.

Con una cercanía al continente sudamericano, Sara Duque no solo interactúa con deportistas de esta región, sino que también se dio el gusto de presenciar algunos partidos en la Argentina. Así fue que en su feed de Instagram mostró varias imágenes de ella presenciando partidos de clubes como River Plate, Boca Juniors, Racing y San Lorenzo.

Sara Duque se mostró conmovida por el ambiente futbolero que se respira en Argentina

“Hoy viví la experiencia inolvidable de presenciar un partido desde un palco en la mítica Bombonera. Los hinchas son una locura total. Ni hablar de la previa, donde pude ver cómo viven intensamente antes del partido: birra, comida, cumbia y baile”, deslizó la profesora en un posteo donde se la ve sentada en un asiento de la platea de La Bombonera a la espera del comienzo de un partido de fútbol.