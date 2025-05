Wanda Nara reaccionó desde Milán ante una grave acusación de una exempleada

El próximo 28 de mayo se cumplirán 17 años del casamiento de Maxi López y Wanda Nara. Y, aunque ambos hayan rearmado sus vidas, los conflictos judiciales en argentina parecen seguir cruzándolos continuamente. En esta oportunidad se conoció que una exempleada doméstica le hizo juicio a la mediática por meses de labor impagos desde hace años; pero, según su defensa, la mujer habría trabajado para su exmarido y no para ella.

La información fue filtrada por Yanina Latorre en su programa Sálvese quien pueda (América TV). “Esta empleada es vieja, no sé si se acuerdan de que hace muchos años, cuando estaba el otro Wanda Gate, ellos tenían una mucama que la tenían viviendo en el Lago di Como sin pagarle el sueldo. Le habían sacado el pasaporte y la tipa estaba ahí por la comida. La mujer denunció todo y la verdad que es horrible lo que le hicieron. Le deben 15 palos”, recordó la periodista sobre aquel episodio.

Wanda Nara habló de la denuncia que le inició una empleada doméstica y culpó a Maxi López de no pagarle (Foto: Instagram @wanda_nara / @officialmaxilopez)

Muy atenta a todo lo que se dice sobre ella, Wanda decidió desbloquear de Instagram a la conductora para desmentirla y hacerle saber su verdad sobre el caso. “La empleada era de Maxi, no era mía. Cuidaba a los varones cuando me separé e iban a la casa de él. Solo que como Maxi no tiene cuentas en Argentina y es imposible embargar, van contra mí. No trabajó en mi casa en Argentina jamás. Ana (Rosenfeld) sabe”, dijo la diva desde Italia, país en el que se encuentra por su divorcio con Mauro Icardi.

“Limpiaba una casa que tenía en Puerto Madero Maxi y vivió en Italia unos meses con él. Debería reclamar en Italia”, le recomendó Nara a la mujer, que espera desde hace más de una década que los famosos la indemnicen por lo vivido.