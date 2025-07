La picante indirecta de la China Suárez a Wanda Nara con sus hijas de por medio

Hace exactamente una semana tuvo lugar una acalorada situación en el edificio Chateau Libertador. Mauro Icardi se acercó al edificio en el que vive Wanda Nara para buscar a sus dos hijas, Francesca (10) e Isabella (8). Sin embargo, las menores estaban en el departamento con su madre y tardaron diez horas en bajar, por lo que tuvo que intervenir la justicia y personal del SAME. Desde el viernes se encuentran en la casa de su padre y si bien trascendió que su contacto con la pareja de él, María Eugenia ‘la China’ Suárez, debía ser escalonado, en las últimas horas, además de salir a cenar, llevó a las niñas a pasear, presuntamente sin su padre.

El miércoles, en las redes sociales de El ejército de LAM, publicaron imágenes de la cena que compartieron Mauro Icardi y María Eugenia Suárez con las hijas de él en Gardiner, un restaurante de Costanera que la pareja frecuenta. De hecho, es el lugar en el que, en noviembre de 2024, se dio el escandaloso encuentro con Wanda Nara y Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante. En la reciente foto que subieron se pudo ver a la pareja cenar con Isabella.

Mauro Icardi y la China Suárez cenaron en Gardiner con las hijas de él y Wanda Nara (Foto: X @elejercitodelam)

Pero, eso no fue todo, porque el jueves la actriz organizó una salida con las dos pequeñas. “La China con las hijas de Icardi, sin Icardi”, comentaron en las redes del programa de Ángel de Brito. En la imagen apareció Suárez de espalda mientras caminaba por la calle con las niñas y cargaban varias bolsas. Si bien no se les pudo ver los rostros, las menores que la acompañaban habrían sido Francesca e Isabella.

La China Suárez compartió una salida con las hijas de Mauro Icardi (Foto: X @elejercitodelam)

La imagen generó sorpresa y desconcierto, sobre todo porque, según trascendió, las niñas habrían tenido reparos en volver a tomar contacto con la pareja de su padre. Incluso los usuarios de las redes advirtieron que Suárez habría buscado “imitarlas” al recrear las fotos que las pequeñas se sacaron con su padre. Ante las recientes salidas que compartieron, los fanáticos no tardaron en especular sobre cuál pudo haber sido la reacción de Wanda Nara -quien se encuentra en Uruguay-, al ver a Suárez con sus hijas, cuando en realidad se suponía que ellas iban a estar con su padre.

Aunque la conductora aún no se pronunció al respecto, hace unos pocos días se refirió al tenso episodio que protagonizó el viernes 27 de junio con su exmarido. Si bien aclaró que no podía hablar del tema, en diálogo con Puro Show (eltrece) aseguró: “Todo lo que se dijo es mentira. Por suerte están las cámaras de seguridad de mi casa que grabaron todo lo que pasó; yo siempre colaboré. Estoy muy contenta porque están haciendo todo bien, el Ministerio Público Tutelar está ayudando mucho y ellas están bien; eso es mi prioridad y seguramente la de su papá“.

Wanda Nara habló de lo ocurrido con Mauro Icardi en el Chateau Libertador

Asimismo, afirmó que con sus hijas está todo muy bien: “Como cualquier papá y mamá, lo único que quiero es que estén bien y lo están”. Los periodistas le preguntaron por la presencia de Suárez en la casa de Icardi con sus hijas presentes. Si bien primero les tiró un beso para dar a entender que no iba a hablar sobre esto, finalmente sostuvo de manera contundente: “No me molesta y para mí ya no es un problema”.