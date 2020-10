Wanda Nara fashion icon: diseñaron una campera de jean con su rostro

Un famoso diseñador italiano confeccionó una campera de jean exclusiva para Wanda Nara Crédito: Instagram

3 de octubre de 2020

Wanda Nara se convirtió en fashion icon ya que un diseñador italiano confeccionó una campera de jean con su rostro. Entre los contenidos que la modelo comparte habitualmente con sus millones de seguidores en las redes sociales, donde se destacan las imágenes con sus hijos y su pareja, Mauro Icardi, hay algo que la mediática no puede ocultar: su gusto por la ropa y los accesorios de primera línea.

Wanda ya compartió en sus redes sociales distintas fotografías de su amplio vestidor, en el que guarda distintas prendas, zapatos y carteras de las marcas europeas más exclusivas. Pero ahora, la rubia sumará un nuevo atuendo a su guardarropas.

Se trata de una campera de jean confeccionada por Antonio Pecoraro, un diseñador italiano que creó este tipo de prendas para famosas como Ariana Grande, Kylie Jenner, Shawn Mendes y Nicki Minaj.

Lo llamativo de este tipo de camperas diseñadas por Pecoraro es que llevan la cara de cada famosa. Él compartió en su cuenta de Instagram unas imágenes de la campera de jean que lleva un dibujo con el rostro de Wanda Nara.

El modelo de la campera, exclusivamente diseñado para ella, lleva su cara pintada sobre la espalda y por encima de la imagen, la prenda tiene su nombre bordado en canutillos negros y brillantes.

"Una nueva campera de jean especial para la dulce de Wanda Icardi. Deslicen para ver más detalles. Espero que les guste", escribió Pecoraro en una publicación en su cuenta de Instagram en la que se puede ver el diseño.

Por su parte, al ver la campera de jean con su cara y su nombre, Wanda no ocultó su emoción y compartió las imágenes en sus redes. "Can't Wait" ("No puedo esperar"), exclamó la pareja de Mauro Icardi.