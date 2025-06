Sabrina Rojas reveló cuál es su hombre ideal en La Peña de Morfi e incomodó en vivo a Diego Leuco

Sabrina Rojas fue invitada a La Peña de Morfi (Telefe) y habló de su regreso a la soltería después de la relación de dos meses que tuvo con Gabriel “Lechuga” Liñares. En diálogo con el equipo del programa, reveló qué es lo que verdaderamente le atrae de un hombre y explicó cómo la pueden conquistar, al tiempo que uno de sus comentarios incomodó a Diego Leuco.

Rojas se siente libre y sin ataduras luego del romance que vivió con el empresario. Según definió, está bien soltera y por el momento no conoció a nadie que la “haya flasheado”. Cabe recordar que, tras su separación de Luis “Tucu” López experimentó “un año y medio” de soledad y se dedicó a cuidar de los dos hijos que comparte con Luciano Castro: Esperanza y Fausto.

Sabrina Rojas dijo que la sonrisa es lo que le llama la atención de un hombre (Fuente: Telefe/Captura de video)

“Me gusta que un hombre me flashee. Me gusta que tenga linda sonrisa, me llama la atención. La masculinidad”, señaló la conductora de Pasó en América (América TV). Ante la consulta de Lizy Tagliani sobre el tipo de persona que le atrae, ella indicó: “Tengo un prototipo que se repite. A mí me gusta el chongo desprolijo, no el chongo metrosexual que se cuida. Ese no”.

“¿No querés probar con otro estilo?“, repitió Tagliani y Rojas respondió: ”Hace poco probé con otro estilo y dos meses me duró. Nada más. Igualmente, yo estoy bien sola, me quieren buscar gente y yo no quiero“.

Sabrina Rojas confirmó que está bien sola y que a su edad cada vez le cuesta más encontrar una pareja con la que coincida (Fuente: Telefe/Captura de video)

En ese instante, Barby Franco interrumpió la conversación y sugirió: “Si ella está buscando otro estilo y nuestro conductor está soltero, él es re otro estilo”. Tras el comentario que hizo la esposa de Fernando Burlando, Diego Leuco se sonrojó y quedó mudo.

“¿Cuántos años tenés?“, preguntó Rojas, mientras que Leuco mencionó que tiene 35 años. ”No, es muy chico, yo necesito de 40 años para arriba". Con una risa cómplice, la actriz se dio cuenta de la incomodidad del conductor y le tomó la mano a la vez que susurró: “Te salvé porque te querías matar”.

Sabrina Rojas salvó Diego Leuco luego de que Barby Franco intentara formalizar una cita entre los dos (Fuente: Telefe/Captura de video)

Minutos después reconoció: “Estuve toda la vida en pareja. Desde que tengo 16 años siempre de novia. Soy noviera y de noviazgos muy largos. Y después, del último estuve un año y medio sola y apareció un candidato y mis amigas insistieron porque era divino. Me duró solo dos meses y ya le dije a mis amigas que no me rompan más las pelo***, porque yo soy feliz sola”.

Sabrina Rojas: "Estoy feliz sola"

Y agregó: “Cuando salgo, no salgo a buscar chongo. Yo hago el chiste, pero a mí me gusta salir, divertirme, tomar un Fernet, tirarme unos pasos e irme a dormir. Para mí esas cosas suceden, no se buscan. Si te gusta alguien, sucede. De verdad que flasheás o no con alguien y cada vez me cuesta más. Te pasan los años y uno se pone más exigente también”.

Antes de concluir con el tema de pareja y su ideal de hombre, Sabrina Rojas afirmó: “Yo soy fogosa. Para mí, si estás con alguien, es para tocarse, para besarse, abrazarse… Si no, estoy sola”.

La razón de por qué no le duran los novios a Sabrina Rojas

Hace una semana, la actriz reveló en Intrusos (América) que se habría separado de Gabriel Liñares por un desacuerdo entre ambos. Además, dio a entender que existiría un problema familiar entre el empresario y su expareja y madre de su hijo, Florencia Parise.

Sin embargo, Rojas se plantó y fue directa: “Muchas veces, soy mucha mina para los chabones, hoy tengo ganas de disfrutar y nada más”.