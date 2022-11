L-Gante lanzó un adelanto de su nueva canción, ¿dedicada a Wanda Nara?

escuchar

Hasta hace pocas semanas, un posible romance entre L-Gante, Wanda Nara eran parte de la cotidiana de las noticias vinculadas al mundo del espectáculo. Luego de su separación de Mauro Icardi, la empresaria estuvo un tiempo en la Argentina y, por cuestiones profesionales, se acercó al músico. Pero esos proyectos en conjunto, pronto dieron pie a un sinfín de rumores sobre un noviazgo, que ambos negaron en más de una oportunidad. Y mientras por estos días Wanda se encuentra instalada en Turquía (y en medio de versiones que señalan una posible reconciliación con su ex), L-Gante lanzó el avance de su nueva canción, con una letra que podría estar dirigida a la influencer.

En el avance de la nueva pieza, que aún no tiene fecha de lanzamiento, L-Gante se muestra en una silla, mientras canta: “Hace tiempo no hablamos, no nos vemos, no hacemos nada. Yo estoy pensando si te acuerdas de mí. Extraño tus besos, tus caricias cuando te agarrabas el pelo y empezábamos a comernos” . De forma bastante evidente, la letra es un pase de factura hacia alguien que está lejos y con quien tuvo una historia de amor. Si se trata o no de un mensaje para la hermana de Zaira, eso es algo que solo sabe L-Gante.

Mientras tanto, Wanda se afianza en Turquía. En las últimas horas, la empresaria compartió en su cuenta de Instagram un video de su nuevo departamento que se ubica en el mismo edificio donde vive el futbolista con sus hijos. Vestida con un body de jean escotado, un pantalón de lentejuelas tiro alto, zapatos de taco negros y accesorios, la empresaria se grabó frente a un espejo que dejó ver su exclusivo departamento en Estambul. Los imponentes ventanales evidenciaron que se trataba de un piso alto y además se pudo ver parte de la decoración del living: alfombra, sillones blancos, con mesas ratonas en frente, distintos objetos de decoración y un televisor colgado en el centro del lugar.

Pero, lo que llamó la atención no fue solo la nueva viva de la modelo en Turquía, sino también la canción que eligió para musicalizar el video. Usó un fragmento de “Te quiero decir” de 55 problem, que cuenta con una letra particular, que podría evidenciar sus sentimientos amorosos: “Lo que te quiero es decir, que yo me muero si no estás aquí, que no hay nadie como tú aquí, que yo te quiero solamente a ti”.

Con respecto a su posible reconciliación con Icardi, la modelo fue a uno de los partidos del Galatasaray y se sentó en la tribuna al lado del futbolista. Sin embargo, recientemente aparecieron distintas fotos que confirmaron que los padres de Francesca e Isabella compartieron más de un evento juntos. Las distintas cuentas de Instagram de famosos, entre ellas Chusmeteando, compartieron imágenes donde se pudo ver a la modelo y al futbolista en una peluquería y hasta en el cumpleaños de un miembro del Galatasaray, al que fueron con sus hijos.

Támara Báez, y su incursión en la música

En el día de ayer, Támara Báez anunció en sus redes sociales que va a lanzarse a la carrera musical y anticipó parte de su nuevo tema, que grabará junto al cantante y compositor el Viejo Márquez. La influencer entonó en un video algunas versos de la canción, que puede catalogarse dentro del género de la cumbia romántica. L-Gante, referente de la cumbia 420 y expareja de la flamante artista, dio su opinión acerca de este lanzamiento musical. Y sorprendió con sus conceptos.

L-Gante habló sobre el lanzamiento de Tamara Báez como cantante

Abordado por un cronista de Socios del Espectáculo mientras estaba en su auto, L-Gante tuvo buenos conceptos acerca de la nueva veta artística de su ex. “Me lo comentaron hace un rato”, admitió el músico cuando le consultaron si sabía de la nueva canción que preparaba Báez. “¿Cómo te impactó?”, preguntó el cronista Santiago Riva Roy. “Perfecto. Por mí que le mande para adelante. Me encanta ver que la gente se enfoque en algo”. “¿Como te parece que canta?”, fue la siguiente pregunta del periodista, a lo que caballerescamente el músico nacido en General Rodríguez replicó: “Eso saben más ustedes que yo, porque yo no veo nada. No tengo contacto textual (sic) ni nada. Ni verbal”.

Por ultimo, en referencia al álgido tema del pago de la cuota alimentaria para su hija Jamaica, una queja que suele difundir Báez en sus redes sociales, L-Gante señaló: “Cada vez que quiera molestar, es como que agarraron un ritmo así, pero nada que ver, qué se yo. Está todo en orden, todo normal. Yo disfruto, estoy enfocado en lo mío”.

