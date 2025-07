Diez curiosidades de Jurassic World Renace: de los actores que rechazaron el protagónico a la ausencia de cameos

A 32 años de que Steven Spielberg creara una de las escenas más icónicas del cine en la que humanos ven por primera vez a un dinosaurio mientras de fondo suena la inolvidable música de John Williams, este mes llegó a las salas de cine una nueva parte al universo de Jurassic Park: Jurassic World: Renace (Jurassic World: Rebirth) dirigida por Gareth Edwards (Godzilla, El creador) y protagonizada por Scarlett Johansson y Jonathan Bailey. Se estrenó en medio de una gran expectativa y tuvo una buena recepción de la audiencia que se tradujo en los números de la taquilla. Si bien esta película forma parte de una historia ya conocida, tras bambalinas sucedieron varias particularidades: un protagonista que participó de una banda sonora, el regreso de una persona clave en la realización de la historia y un explícito pedido del hombre que abrió la puerta al mundo de los dinosaurios.

Jurassic World: Renace, la nueva historia de los dinosaurios llegó a los cines Jasin Boland - Universal Pictures and Amblin Entertainment

Diez curiosidades sobre Jurassic World: Renace

1) Los actores que rechazaron los roles protagónicos

Indiscutidamente, Jonathan Bailey es uno de los actores del momento. Si bien lleva varios años en la industria, desde su participación en Bridgerton (Netflix) su carrera tuvo un meteórico ascenso: protagonizó junto a Matt Bomer la serie Fellow Travelers y obtuvo el papel de Fiyero en Wicked. Si bien hoy se luce como el doctor Henry Loomis en la nueva película de Jurassic World, originalmente se pensó en otro actor para este personaje. ¿Quién? Glen Powell. Aunque la oferta era tentadora, el actor de Con todos menos contigo (Anyone But You) y Tornados (Twisters) rechazó la oferta y reveló los motivos.

Scarlett Johansson y Jonathan Bailey protagonizan Jurassic World: Renace, pero originalmente Jennifer Lawrence y Glen Powell fueron pensados para los roles principales JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Jurassic es una de mis películas favoritas. Es una de las cosas que quise hacer toda mi vida. No voy a hacer esa película porque leí el guion y de inmediato pensé ‘mi presencia en esta película no ayuda’. Y el guion es genial. La película va a ser un éxito. No se trata de eso. Se trata de elegir dónde vas a hacer feliz al público y dónde vas a hacerte feliz a vos mismo”, le dijo Powell a The Hollywood Reporter. Por otro lado, para el papel de Zora Bennett originalmente se pensó en Jennifer Lawrence, pero tras su declinación, se eligió a Scarlett Johansson.

2) La ausencia de cameos

En las anteriores partes de la saga, varios actores que estuvieron en el proyecto en sus inicios, como Laura Dern y Jeff Goldblum, tuvieron participaciones espaciales para continuar con la historia de sus personajes. Sin embargo, en esta nueva entrega se propone un escenario conocido, pero a la vez completamente distinto, con caras nuevas y sin cameos. Su elenco está integrado por Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel García-Rulfo, Luna Blaise, Ed Skrein, David Iacono, Audrina Miranda, Bechir Sylvain y Philippine Velge.

La nueva entrega está dirigida por Gareth Edwards y cuenta con un nuevo elenco JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

3) El regreso de David Koepp

Si bien en esta entrega no hay cameos, hay un importante regreso: el de David Koepp, persona fundamental en el surgimiento de esta franquicia. Fue guionista de las dos primeras películas dirigidas por Spielberg y, tras haber hecho éxitos como El hombre araña (Spider-Man) y La guerra de los mundos (War of the Worlds), se sumó a Jurassic World: Renace para continuar con la historia de los dinosaurios.

4) Cuatro escenarios distintos

Jurassic World: Renace se filmó entre junio y octubre de 2024 en cuatro países. Tailandia, donde se eligió el parque nacional Khao Phanom Bencha, la isla Ko Kradan y la aldea Ban Ba Kan y Malta en los Malta Film Studios, ubicados en Kalkara. Las locaciones del Reino Unido fueron los estudios Sky Studios Elstree, ubicados en Borehamwood y también Londres, mientras que Brooklyn, en Nueva York, fue el sitio elegido para filmar dentro de los Estados Unidos.

La película se filmó en Tailandia, Malta, Reino Unido y Estados Unidos Jasin Boland - Universal Pictures and Amblin En

5) Un debut estelar en la taquilla

La película se estrenó el 2 de julio de 2025. Es la séptima entrega de la franquicia y la cuarta de esta segunda parte que inició con Jurassic World: Mundo jurásico (Jurassic World) en 2015 y que incluye Jurassic World: El reino caído (Jurassic World: Fallen Kingdom) de 2018 y Jurassic World: Dominio (Jurassic World: Dominion) de 2022. La gran expectativa se tradujo en las ganancias e incluso superó las predicciones. Según detalló Box Office Mojo, hasta el momento recaudó a nivel mundial 359.614.875 millones de dólares. Si bien la producción tiene una competencia importante en las salas de cine, F1, la película (F1: The Movie), Misión imposible: la sentencia final (Mission Impossible: The Final Reckoning) y Superman, todo indica que los números podrían continuar en ascenso.

6) Tiene como protagonista a la actriz más taquillera de Hollywood

Esta semana se conoció que, tras el exitoso estreno de Jurassic World: Renace, Scarlett Johansson se convirtió en la actriz más taquillera de Hollywood. Según el sitio The Numbers, su recaudación total en la taquilla mundial es de 13 mil millones de dólares. Entre sus producciones más exitosas se destacan las películas de Marvel Avengers: Endgame y Capitán América: Guerra civil (Capitan America: Civil War), en las que interpretó al personaje de Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow.

Scarlett Johansson fue nombrada la actriz más taquillera de Hollywood Jasin Boland - Universal Pictures and Amblin En

7) La disparidad de la recepción

Esta es una de las producciones en las que las recepciones son un tanto dispares. Debutó con solo un 52 por ciento de aprobación de los críticos del sitio especializado Rotten Tomatoes, pero con un 72 % de la audiencia, tendencia que también se vio reflejada en los números de la taquilla. Tuvo un puntaje de 6.2 sobre 10 en IMDb y con 2.8 sobre 5 en Letterbox. LA NACION la calificó como “muy buena” y la definió como “un gran homenaje al dueño original de esta aventura”, es decir, a Steven Spielberg.

8) La participación de Jonathan Bailey en la banda sonora

Baila, canta, actúa y también toca el clarinete y de hecho demostró su talento con el instrumento en la banda sonora de la nueva película. “Toqué en la orquesta cuando tenía 18 años. Si me decías a esa edad que un día habría una oportunidad de tocar con 105 piezas de orquesta en Abbey Road con Alexandre Desplat conduciendo la partitura de John Williams y también su creación original, no lo hubiera creído”, admitió el británico de 37 años.

Jonathan Bailey tocó el clarinete para Jurassic World: Renace

Bailey tocó el clarinete junto al resto de los músicos, experiencia que definió como “un sueño hecho realidad” y además hizo un solo que suena en la escena en la que su personaje interactúa por primera vez con un dinosaurio.

9) Los nuevos dinosaurios

Además de un nuevo elenco, se introducen a los dinosaurios mutantes. Koepp le admitió a Empire que fue el quién inventó a los Mutadones (Mutadons), a los que definió como “una combinación” de pterosaurio y raptor: “Surgieron de mi extraña mente. Vimos en algunas de las películas anteriores de Jurassic World que sus experimentos hicieron a los dinosaurios más grandes, más malvados y más aterradores, y a Steven Spielberg y a mí se nos ocurrió que no todo pudo haber salido bien”.

10) El pedido de Steven Spielberg

Corría 1993 cuando Steven Spielberg introdujo a los dinosaurios a la pantalla grande. Si bien solo dirigió las dos primeras entregas, participó del resto, incluida esta última, donde fue productor. Pero, así como disfruta de hacer referencias a otras películas en su cine, no le simpatiza para nada que lo citen.

Steven Spielberg fue productor de Jurassic World Renace (AP Foto/Gregorio Borgia, archivo)

En diálogo con Vanity Fair, el director de la película, Gareth Edwards, contó que tras el primer corte de la película conversó con David Koepp y Spielberg. Pensó que todo iba bien hasta que recibió un pedido: “La última nota fue ‘eliminen todos los guiños y referencias a las películas anteriores de Spielberg y los ‘easter egg’ (huevos) de Jurassic Park’. Fue una de esas cosas en las que discrepo, asiento, lo escribo y veo qué pasa en los próximos meses”.