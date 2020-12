Ximena Capristo y Mariana Brey discutieron en vivo después de que la ex Gran Hermano se refiriera a un presunto romance con Gerardo Sofovich Crédito: Archivo

19 de diciembre de 2020

Durante una de las últimas emisiones de Los ángeles de la mañana, Ximena Capristo y Mariana Brey protagonizaron un inesperado cruce. Después de varios reproches de la ex Gran Hermano a Fátima Florez, Brey intentó defender a su compañera y el intercambio terminó en una fuerte pelea.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito recordó un episodio de hace diez años, en la época en la que Capristo y Florez trabajaban juntas en teatro y la humorista acusaba a su compañera de tratarla mal. Sobre este punto, Capristo expresó: "Nunca la destraté a ella, yo no tenía ahí ni voz ni voto. Era una empleada más. Ahí mandaba Gerardo [Sofovich]".

"Cuando nosotros fuimos a presentar la obra al programa de Viviana Canosa y se mostró la marquesina, éramos cuatro: Gerardo, Mariano Iúdica, Valeria Archimó y yo. La sacaron [a Florez] y ese mismo día le dieron de baja el musical que iba a tener. Lo escuché a Gerardo decir que ocupe ella su lugar, que la había contratado para imitar y no para bailar ni ser vedette", indicó Capristo.

"No tengo nada en contra de Fátima, me encanta lo que hace, es una gran imitadora y nunca tuve nada en contra de ella, pero tengo las bolas por el piso. Contesté porque ustedes me nombraron. No voy a permitir que la gente piense que yo soy mala persona", siguió. En tanto, Florez respondió: "No sé de dónde salió esto. Se está metiendo a una persona que ya no está como es Gerardo Sofovich, es de mal gusto citarlo. Más allá de eso me caés fantástico, me parecés una divina, una diosa y no tengo nada para decir de algo que pasó hace diez años".

En ese momento, Mariana Brey quiso defender a la imitadora y sostuvo: "Me parece que si hay algo que esa temporada Fátima no necesitó es estar en el cartel. Lo digo porque al espectáculo lo vi por lo menos tres veces".

"Sí, porque vos en esa época estabas de novia con Gerardo, ¿no, Marianita?", preguntó la ex Gran Hermano. Y sin ofenderse, Brey contestó: "Eso es lo que decía Iúdica, que quería, intentaba ver si Gerardo y yo podíamos tener algo".

Pero lejos de dejar el tema atrás, Capristo insistió: "No, porque varios fines de semana la vi en Carlos Paz.". "Yo fui muchos fines de semana. Y en una época estuve mucho tiempo. En una época, estuve con Ángel y con Andrea, después fui sola en un momento, tenía amigos allá. Mi vida, yo laburé muchos años de temporada en Carlos Paz, Mar del Plata, Punta del Este, cosa que vos no has podido hacer", arremetió la periodista. Y cerró: "Entiendo tu enojo porque la más aplaudida del espectáculo era Fátima, el enojo parte de ahí".

Antes de que pudieran continuar con la discusión, el conductor intervino y, para evitar el conflicto, dijo: "Lamentablemente se nos terminó el tiempo".