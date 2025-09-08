Qué pasó en el último show de Lali Espósito en Vélez

Lali Espósito regresó este fin de semana al estadio José Amalfitani con dos nuevas funciones de su gira. Tras agotar localidades, la artista pop ofreció el sábado y el domingo dos recitales ante una multitud de 45.000 personas en cada jornada. El show incluyó la participación de invitados, un cover de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y la presentación de un nuevo tema y gestos con referencias políticas.

¿Qué gesto político hizo Lali en su show en Vélez?

El recital del domingo tuvo un marcado componente político. Antes del inicio, los seguidores de la artista celebraron los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que indicaron una derrota del oficialismo. La reacción fue un cántico que se extendió por todo el estadio: “El que no salta votó a Milei”.

El público de Lali Espósito canta contra Milei en Vélez

La propia Espósito sumó críticas directas durante su performance. Mientras interpretaba ¿Quiénes son? y Fanático, la cantante realizó un gesto de los tres dedos con su mano derecha. La seña es una referencia al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Según grabaciones clandestinas, ese “3%” sería el porcentaje que la hermana del Presidente habría recibido en una maniobra de corrupción. En los audios, una voz atribuida al entonces director de la Andis, Diego Spagnuolo, describe un supuesto sistema de retornos en la compra de medicamentos orquestado por Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la funcionaria.

Lali realizó el gesto de los tres dedos en alusión al escándalo de presuntas coimas en la Andis

Durante los conciertos, la artista también presentó por primera vez en vivo su nuevo single, titulado Payaso. La letra de la canción describe a un personaje arrogante y exaltado, con una referencia explícita al apodo del Presidente: “Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas”. Sin embargo, Espósito aclaró sobre el escenario que escribió el tema hace dos años.

Música e invitados: los otros momentos destacados del recital

La cantante ofreció dos conciertos de dos horas y media en el barrio de Liniers. El repertorio comenzó con Lokura, el primer tema de su último álbum, “No vayas a atender cuando el demonio llama”. La lista de canciones continuó con éxitos como Sexy, 2 Son 3 y Tu novia II. Durante la noche del sábado, la artista sorprendió al público con una versión del clásico Vencedores vencidos.

Así anunció Lali su quinto show en Vélez

Uno de los momentos destacados fue la aparición del músico Dillom en el escenario. El artista se sumó para interpretar 33, la colaboración que tienen juntos en el más reciente disco de Espósito. El estadio también escuchó un audio de WhatsApp de Moria Casán, quien autorizó el uso de su famosa frase para la canción ¿Quiénes son?

El origen de la disputa entre la artista y el Presidente

La tensión entre Lali Espósito y Javier Milei comenzó el 13 de agosto de 2023, tras las elecciones primarias presidenciales. Ese día, la cantante publicó en su cuenta de la red social X: “Qué peligroso. Qué triste”. Sus palabras generaron una serie de cruces que se intensificaron con la llegada del economista a la Casa Rosada.

El gesto de Lali Espósito durante su show en Vélez

El Presidente utilizó el apodo “Lali Depósito” para referirse a la artista, con la sugerencia de que su carrera se sostenía con fondos estatales por su participación en shows de gestiones provinciales y municipales. También apuntó contra la cantante María Becerra, a quien llamó María BCRA.

“Entendí que estaban yendo en contra de mi figura, que representa a un montón de gente que se siente identificada conmigo, en lo popular, en lo que digo, en lo que defiendo”, expresó la compositora sobre los ataques.

