El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al futbolista Lionel Messi junto a la delegación del club Inter Miami CF. El encuentro ocurrió en el marco de los festejos por la obtención del título de la Major League Soccer (MLS) durante la temporada pasada. La ceremonia oficial contó con la presencia de autoridades de la institución deportiva y familiares del mandatario en el salón de conferencias del ala oeste de la residencia.

Qué hizo Messi cuando escuchó que Trump lo felicitó

El capitán del seleccionado argentino reaccionó con risas y gestos de asombro ante las palabras del presidente estadounidense. Messi mantuvo una sonrisa constante mientras el mandatario destacó su desempeño en la liga local.

Messi, sonriente al escuchar a Trump en la Casa Blanca

La actitud del futbolista resultó de total distensión frente a las declaraciones que el jefe de Estado realizó sobre su nivel de juego. Este comportamiento se repitió en varios tramos del discurso oficial en la sede de gobierno.

El mandatario inició destacando el entusiasmo de su hijo, Barron Trump, en un encuentro previo: “Me dijo: ¿sabés con quién te vas a ver hoy? ¡Con Messi!’. Él es un gran fan tuyo". “Es mi privilegio decir algo que ningún presidente pudo decir antes: ‘Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi’”, sostuvo el presidente de los Estados Unidos.

Cómo fue la comparación con Pelé y la reacción del capitán

El momento de mayor complicidad ocurrió cuando el jefe de Estado recordó la historia del fútbol en su país. El presidente afirmó: “Yo vi jugar a Pelé en New York Cosmos. Así que empezamos con Pelé, pero me parece que él es mejor... ¿Quién es mejor?“. Messi escuchó esta declaración y respondió con una carcajada. El jugador observó al líder político en el podio con un gesto de sorpresa.

Lionel Messi Se Encontró Por Primera Vez Con El Presidente Norteamericano, Donald Trump, En Una

La escena mostró un clima de cercanía poco habitual para un protocolo oficial de estas características. El mandatario insistió en su postura sobre la superioridad técnica del argentino respecto a otras leyendas históricas. Las cámaras de la transmisión oficial captaron al rosarino en el instante en que compartió risas con sus compañeros de equipo ubicados en las primeras filas del salón.

Qué reconocimiento obtuvo Lionel Messi en Estados Unidos

El discurso presidencial analizó los resultados deportivos del club desde la llegada del astro. Trump valoró el éxito inmediato del equipo y la capacidad del jugador para obtener trofeos en un corto periodo. El mandatario señaló: “Otros deportistas vienen de otros países, pero no ganan. Y él sí ganó. Leo, vos viniste y ganaste, es muy inusual”. El jefe de Estado resaltó el valor de obtener el premio al “Jugador Más Valioso” de la competencia en dos oportunidades de forma consecutiva

El mandatario comparó el nivel de juego del rosarino con el desempeño histórico de Pelé Captura

La presión mediática y profesional sobre el futbolista resultó otro de los temas centrales de la alocución. El presidente estadounidense consideró que el nivel de exigencia sobre el capitán argentino supera al de cualquier otro deportista en la actualidad. Trump calificó de increíble la forma en la que el atacante gestionó esa responsabilidad desde su arribo a la ciudad de Miami.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.