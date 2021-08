Yanina Latorre reveló que el exmarido de Vicky Xipolitakis buscará declararla insana

Vicky Xipolitakis está en permanente conflicto con el padre de su hijo, Javier Naselli, desde que se separó en 2019. Según revelaron en Los ángeles de la mañana (eltrece), el empresario pedirá la tenencia de Salvador, de dos años, y basará su pedido en los resultados de una pericia psiquiátrica realizada a la mediática. La defensa de Naselli exige que la declaren “insana” por un trastorno que padecería.

Yanina Latorre difundió los documentos que están anexados a la causa judicial, y aseguró que Xipolitakis sufrirá un nuevo revés por parte de la Justicia. A penas dos días después de conocerse el pedido de desalojo de la exparticipante de la primera temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), enfrenta otro capítulo de la batalla legal: “Ya se hicieron estudios psiquiátricos, y a Vicky no le dieron bien y a él si”.

“Según las pericias tendría un trastorno psiquiátrico que se llama ‘Splitting’, que es gente narcisista, obsesivos compulsivos, con personalidad dominante que le inventa una vida a sus víctimas, que en este caso sería Naselli”, explicó Latorre, dejando en claro cuál será la estrategia a la que recurrirán los abogados del empresario.

Vicky Xipolitakis, en pleno litigio judicial: su exmarido quiere que la declaren "insana"-Fuente: eltrece

“Vicky tendría, según las pericias que le hicieron, 15 características de las 17 que tienen las personas que padecen Splitting”, resaltó. En este sentido, la panelista contó que el padre de Salvador asegura que la mediática es “muy miedosa” y algunas de sus actitudes encendieron las alarmas: “Vicky es miedosa, yo esto no lo sabía, duerme con el secador de pelo prendido porque la acompaña”.

“Cuando se siente sola, prende el secador y eso lo deja toda la noche. Busca cosas que la acompañen, dormía con la luz prendida con el marido y el hijo”, reveló. Y remató: “Tiene un montón de cosas que hacen que no sea una persona normal, y él cree que no está capacitada para cuidar el niño”.

Vicky Xipolitakis y su exmarido, Javier Naselli: la pareja se separó en 2019 y están enfrentados en la Justicia por la custodia de su hijo Salvador Archivo

Recordemos que Xipolitakis enfrenta un pedido de desalojo del exclusivo departamento que ocupa junto al niño por alquileres impagos. El jueves, hizo su descargo en Cortá por Lozano (Telefe), donde se desempeña como panelista, y desmintió los dichos del padre de su hijo. “El papá del nene no piensa en el nene, piensa en hacerme mal a mí, pero le hace mal a Salvi”.

Y agregó: “Me encantaría irme de este lugar, pero no puedo irme porque no me puedo hacer cargo. Lo que hoy me entra es para que al nene nunca le falte nada. Esto habría que solucionarlo, es una relación vergonzosa que tuve, pero lo voy a tratar de resolver, como siempre, con mi familia”.

LA NACION