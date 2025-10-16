Yanina Latorre sorprendió al anunciar que deja LAM después de 10 años: “Es lógico”

No hay duda de que Yanina Latorre se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, conocida por su estilo directo y su costumbre de decir lo que piensa sin rodeos en el mundo del espectáculo. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió a su audiencia al anunciar que dejará LAM (América TV), una decisión que generó impacto entre los seguidores del programa.

No se trata de una despedida más, sino del cierre de una etapa marcada por una década de complicidad, cruces y momentos televisivos inolvidables junto a Ángel de Brito, el conductor con quien construyó una dupla icónica. “El año que viene dejo LAM, lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro”, expresó Yanina ante los micrófonos de El Observador 107.9, emisora donde también conduce su propio programa, Yanina 107.9. Si bien reconoció cierto cansancio, su decisión tiene una razón concreta: la dificultad de compatibilizar los horarios entre sus proyectos.

Después de una década, se despide del ciclo que marcó su carrera televisiva

Según explicó, desde que comenzó a conducir Sálvese Quien Pueda —su propio ciclo en el mismo canal y con un horario contiguo al de LAM—, mantener ambas rutinas se volvió casi imposible. “Es lógico, no puedo seguir conduciendo, terminando y yendo a otro programa, llegando veinte minutos tarde. Ya empecé a no ir los feriados, falto cada tanto, que antes no faltaba”, reconoció Yanina y dejó en claro que su salida no tiene que ver con conflictos, sino con una cuestión de tiempos y organización personal.

A esa carga laboral se suman nuevos desafíos. Además de su trabajo diario en radio y televisión, la panelista ya prepara el estreno de su primer unipersonal teatral, un proyecto que marca una nueva etapa en su carrera. Debido a esto, su rutina se transformó en una agenda apretada de compromisos, grabaciones y ensayos. En medio de ese ritmo vertiginoso, la continuidad en LAM empezó a volverse inviable, y entre el cansancio acumulado y el deseo de afianzar su propio espacio, Yanina decidió cerrar este capítulo de su vida.

Según explicó, todo se debe a complicaciones con horarios de otros proyectos

Cabe recordar que no es la primera vez que Yanina decide reorganizar su agenda y redefinir sus prioridades. Tiempo atrás ya había dejado Bondi Live, el canal de streaming, para concentrarse en la radio y en su nuevo proyecto televisivo, Sálvese Quien Pueda. Sin embargo, su salida de LAM tiene un peso distinto: marca el final de un ciclo muy importante de su carrera, lleno de debates, primicias y momentos que dejaron huella en la televisión.

Como suele hacerlo, Yanina no evitó hablar del futuro y se animó a hacer su propia predicción sobre quién podría ocupar su lugar. “Para mí, le van a ofrecer a Mariana Brey, ya está en Bondi, le van a decir que vaya a LAM. Es lo que yo huelo. Brey empezó con Ángel a panelear, es muy efectiva. Obvio, haciendo espectáculos en LAM, no es que va a pelear con nadie por Milei, salvo algún comentario”, aseguró. Así, mientras se acerca su despedida, las especulaciones sobre el futuro del panel ya comienzan a tomar forma.