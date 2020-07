Yao Cabrera habló de su falso secuestro: "Nada de lo que hacemos es real"

El influencer señaló que el video que difundió era una más de sus ficciones y negó además que haya pedido a sus seguidores US$30.000 para su rescate Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2020 • 20:14

Una semana atrás, el popular influencer uruguayo Yao Cabera difundió por redes sociales la noticia de que había sido secuestrado. Arrancó también, junto al video de su supuesto secuestro, una campaña para juntar US$30.000 para su rescate.

La polémica maniobra, que pocas horas más tarde se supo que era falsa, generó preocupación entre sus seguidores y la indignación de los que consideraron que el influencer había ingresado en el territorio de la estafa. Esta semana el propio youtuber, de 23 años, salió a defenderse de las críticas y aseguró: "Nada de lo que hacemos es real".

El video del supuesto secuestro de Yao Cabrera 02:08

Video

Cansado de las críticas que recibió a causa del video donde se dejaba ver que había sido secuestrado, Cabrera salió a aclarar su postura."Somos un equipo de influencers que crea contenido para niños que es 100 por ciento ficción. Nada de lo que hacemos es real. Buscamos entretener y contar una novela todos los días", dijo al sitio Diario Show.

Luego, el joven comparó lo que él y sus colegas hacían con "una película o novela". Cuando le consultaron si le parecía que el simulacro de un secuestro no había sido demasiado para su público infantil, el influencer contestó: "En una película hay muertos, disparos, violación y vos seguís viendo. Si a esto lo querés llevar a la realidad, lo vas a llevar vos".

"Nada de lo que hacemos es real. Buscamos entretener y buscar una novela todos los días", se defendió el influencer uruguayo Crédito: Instagram

"Hemos hecho contenidos como que vienen a robar ladrones, que nos echan de nuestra propia casa, contenidos de bromas en la calle, peleas con cantantes famosos como Duki-señaló-. No aclaramos que son ficciones, porque es como aclarar que hay un dinosaurio en la Mansión Wifi, no hace falta aclararlo, el niño lo entiende y lo ve como ficción".

En cuanto al pedido de dinero para su rescate, Cabrera fue enfático: "Nosotros nunca pedimos plata ni pusimos un número de cuenta, eso es mentira. Siempre intentamos llevar al límite el entretenimiento. Al hacer los vivos aclaramos que es para entretenerlos".

Finalmente, el influencer aseguró que no se arrepiente de lo que hizo. "En realidad no me equivoqué, si me he equivocado con otras cosas que he hecho, pero acá no porque es ficción y no le pedí plata a nadie", concluyó.