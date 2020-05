Yao Cabrera hizo una fuerte acusación contra Duki, aunque muchos usuarios creen que es falsa Fuente: RollingStone - Crédito: Ignacio Arnedo

En las últimas horas, el polémico youtuber Yao Cabrera filtró un video íntimo del popular trapero Duki . En su publicación, el influencer señaló que el video había sido enviado a una menor, aunque muchos de los seguidores de ambos referentes adolescentes consideran que se trata de una acusación falsa.

Lo publicado por Yao es, por un lado, un video íntimo del cantante en el que se lo ve a él solo, filmándose frente a un espejo. Por el otro, el youtuber uruguayo publicó un video en el que se muestra un supuesto chat entre Duki y una joven de 15 años. Sin embargo, algunos usuarios de Youtube se dedicaron a mostrar los errores de edición que habría en el segundo video, razón por la cual podría tratarse de una acusación falsa de Yao.

En el canal de Youtube @ FacuPeralta , se analizó minuciosamente el segundo de los videos que supuestamente incriminan al cantante, en el que se ven varias incongruencias: por ejemplo, cuando un dedo scrollea hacia arriba, la pantalla se mueve en otra dirección. "¿No te cansás de hacer esto, flaco? El tipo agarró un video y el dedo no está sincronizado con el video", apunta el youtuber Facu Peralta . "Lo otro que se filtró de Duki, ya es de basura", agrega. Peralta, además, recordó que Yao tiene varias denuncias por acoso de menores en su haber.

Duki, por el momento, no hizo ningún comentario sobre las acusaciones que hizo Yao en Twitter, aunque no es la primera confrontación que protagonizan ellos dos. A fines del año pasado, Duki se descubrió en el video del grupo de youtubers que lidera Yao y n o le gustó nada . Cabrera, acompañado de Javi Ayul , Yolo , Nando , Juanpa , Cande y Sasha , decidieron parodiar el video Tumbando el club , en el que cantan Duki y otros traperos argentinos. El material de los youtubers, llamado "Los jefes de Youtube", no tardó en recibir una respuesta de Duki en Instagram: "Les voy a romper la cabeza", dijo.

La parodia tiene un mensaje directo al grupo de traperos: "Dicen que disparan y es todo un cuentito pa' internet. No son lo que dicen mi gente a ustedes no le creen. Ustedes no tumban el club desde que al club yo llegué", canta el youtuber uruguayo Yao en el video que despertó el enojo de Duki.