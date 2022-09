Zack Estrin, guionista de Dawson’s Creek, Prison Break y muchas series más, murió a los 51 años

escuchar

El productor y guionista estadounidense Zack Estrin falleció repentinamente a los 51 años el último viernes 23 de septiembre. El productor de la serie de Netflix, Perdidos en el espacio, habría muerto de un paro cardíaco mientras hacía ejercicio en la localidad de Hermosa Beach, en Los Ángeles.

La muerte del también coproductor ejecutivo de Prison Break (2005) fue confirmada por su familia, aunque se continúa a la espera de la autopsia para conocer la causa exacta del fallecimiento.

“Zack Estrin era nuestro todo. El mejor esposo, padre, hijo y amigo”, comienza diciendo el comunicado de la familia. “Le encantaba hacer felices a todos. Le encantaba hacer reír a todos. Le encantaba ser escritor/productor y ser parte de la creación de estos programas que la gente disfrutaba. Pero sobre todo amaba a su familia y amigos. Gracias a todos por ser parte de su vida y de la nuestra”, agregaron.

Zack Estrin nació en la ciudad de Woodland, California; pero fue criado en Brooklyn, Nueva York. Posteriormente, estudió en la Universidad del Sur de California (USC) e inició con la producción de películas como Stranger Than Fiction y O, una adaptación contemporánea de Otelo, de William Shakespeare.

Zack Estrin nació en la ciudad de Woodland, California AFP

Acto seguido, optó por trasladarse a la televisión, donde se convirtió en showrunner de series como Hehiceras (1998), Amigos y amantes (1998) y Tru Calling (2003). Para 2005, se convertiría en corproductor ejecutivo de Prison Break, la aclamada serie de Fox. Según los expertos, este último título, fue una de las consagraciones máximas de Zack Estrin, a través de la cual accedió a posicionarse como uno de los referentes de la industria. Desde allí, su carrera dio un nuevo salto que lo catapultó a formar partes de algunas de las grandes producciones de los años venideros a nivel mundial.

De ahí veríamos su trabajo en producciones de la cadena ABC como The River (2012) y Voces ocultas (2015); asimismo, se desempeñó como cocreador y productor ejecutivo de Once Upon a Time in Wonderland. A partir de 2018, ejerció como productor ejecutivo y showrunner de Perdidos en el espacio, de Netflix (basada en la recordada serie homónima de ciencia ficción de los años 60).

A lo largo de tres temporadas, Estrin se sumergió en las aguas del “futuro” y junto a su equipo de guionistas y productores crearon una colonia espacial. Cargado de ciencia ficción, drama y un hilo conductor atrapante, Zack dio luz a uno de los grandes éxitos de la plataforma que lideró el ranking de visualizaciones durante mucho tiempo.

De hecho, antes de su muerte, Zack Estrin se encontraba desarrollando nuevos proyectos con el gigante del streaming. “Zack fue un querido escritor, productor y socio, cuyo trabajo nos enseñó a buscar la aventura y la confianza en la familia. Echaremos mucho de menos su visión y pasión”, declaró Matt Thunell, vicepresidente de series de Netflix, a través de un comunicado.

El mundo del espectáculo, y en particular el de las series, sin dudas extrañará a uno de los creadores que supo dejar huella a base de ingenio y creatividad.