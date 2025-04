Zaira Nara y Facundo Pieres se habrían separado tras tres años de relación

La historia parece repetirse. Luego de que Paula Chaves comentara años atrás que su ruptura con Facundo Pieres había sido por desencuentros y distintos proyectos de vida, el mismo motivo fue el que habría puesto fin al noviazgo del polista con Zaira Nara, el romance que había empezado en medio de un escándalo: la ruptura de la amistad entre las modelos a causa del deportista. En las últimas horas, se conocieron detalles de la separación que sorprendió a todos.

Zaira Nara y Paula Chaves, la amistad que terminó de la peor manera Instagram @zaira.nara / @chavespauok

La noticia fue confirmada este martes en el segmento “Enigmático” del streaming El ejército de la mañana (Bondi Live). “Fue de ella. No quería viajar tanto, él está más metido que ella. Ella así está bien y no quiere viajar tanto, hay una distancia y un reclamo de ‘viaja más seguido, te pago todo, te pongo en business’. Y ella qué dice ‘pará, tengo mis proyectos, mi familia, mi laburo y así estoy bien’”, comenzó a contar Pepe Ochoa, sin dar nombres.

Sobre si la protagonista “era grasa”, el cronista hizo referencia a Wanda Nara, su hermana: “No, pero tiene la ‘grasita’ cerca, la salpica la fritura, pero ella es fina”. Mientras que sobre el inicio del romance dijo: “Fue escandaloso, rompió códigos, una ‘tataniada’ o una amistad que se quebró”.

Según relataron, él quería dar un paso más en la relación, pero ella prefirió tomar cautela. “Él está más a fondo. ‘Casa juntos, tengamos un baby’. Y ella más ‘pará, yo ya tengo mis babys, yo así estoy bien’”, contó Santiago Riva Roy.

Zaira Nara y Facundo Pieres estuvieron juntos durante cuatro años RS Fotos

Tras dar algunas pistas, Ochoa le puso fin al misterio. “Separados, primicia de El ejército de la mañana que trajo Santi Riva Roy”, dijo y le dio el paso a su compañero, quien anunció: “Zaira Nara y Facundo Pieres”.

Luego, el productor contó qué habría sido lo que los llevó a la pareja tomar esa determinación a dos años del inicio del noviazgo. “Separados por proyectos distintos. Según lo que está contando Santi acá, la distancia mató la relación”, señaló y puntualizó: “Él le pedía que viaje, ella no quiere dejar de lado su carrera ni su vida acá, lo cual es entendible. Por ende, esta relación ha llegado a su fin”.

En cuanto a cuándo terminaron su relación, Santiago indicó: “El viernes se separaron. Esta fuente me dijo ‘andá a fondo, quisas te lo niegan porque se deben una charla en estos días, pero están separados’. Si en septiembre él vuelve de su gira internacional y vuelven, es otro tema”.

La modelo y el polista tendrían proyectos de vida distintos RS Fotos

Cabe recordar que Nara y Pieres comenzaron su romance a principios de 2023, meses después de que la modelo confirmara su separación de Jakob Von Plessen, con quien estuvo ocho años en pareja y se convirtió en madre de Malaika, de 9 años, y Viggo, de 5. Sin embargo, al poco tiempo que empezaron a salir, la presentadora contó que se habían distanciado; sin embargo, el amor triunfó y ambos confirmaron la reconciliación a través de un romántico posteo en sus respectivas redes sociales.

Facundo Pieres y la foto con la que confirmó su noviazgo con Zaira Nara Instagram: facundopieres

En ese entonces, el periodista Juan Etchegoyen advirtió en su programa Mitre Live las razones que habrían llevado a la pareja a una ruptura. “La versión que me llega es que [Zaira] Nara era abordada por [Facundo] Pieres, en los últimos meses, sobre todo en el verano pasado, con esto del ‘no blanqueo’”, apuntó. Y detalló: “’¿Por qué no lo blanqueamos? Si estamos bien, juntos, si salieron fotos, ¿por qué me ocultás?‘. Ese habría sido el planteo que desencadenó en una crisis y, posteriormente, en una separación”.