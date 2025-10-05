Tres pueblitos mágicos de montaña para disfrutar el otoño en EE.UU.

El otoño es la estación ideal para disfrutar en Estados Unidos, ya que los paisajes ofrecen una vista única en tonos rojos, naranjas y amarillos. Los pueblos de montaña se convierten en excelentes destinos durante esta época del año, con numerosas actividades culturales y deportivas, propuestas gastronómicas y gran belleza visual.

Qué pueblitos mágicos de montaña debes visitar en otoño

El oeste de Carolina del Norte es un destino sin igual para una escapada de otoño. Este estado cuenta con pueblos montañosos donde se puede contemplar el follaje y pasar tiempo al aire libre, además de disfrutar de la gastronomía, el arte local y otras actividades recreativas, según AOL.

Asheville cuenta con una impresionante arquitectura, como la del Biltmore (Instagram/@filmby.emma)

Asheville

Este pintoresco pueblo de montaña ofrece una impresionante arquitectura y variadas opciones gastronómicas. Ubicado en el oeste de Carolina del Norte, junto a la Blue Ridge Parkway, la ciudad es una joya inesperada, donde una vibrante escena artística se entrelaza con las tradiciones sureñas y paisajes imponentes, destacó US News.

Las actividades incluyen paseos por el Distrito de las Artes del Río —con galerías y estudios de más de 700 artistas—, senderismo, ciclismo, tirolesa y rafting en los parques y bosques cercanos.

En cuanto a la comida, Asheville se distingue por su gastronomía apalache galardonada y su barbacoa ahumada a fuego lento. Se recomienda disfrutar de la gastronomía de granja para disfrutar de los sabores y las cosechas locales, de acuerdo con Visit The USA.

Asheville es un pueblo perfecto para visitar en otoño por sus paisajes y actividades (Instagram/@hikingviking_official)

Varios restaurantes locales obtuvieron reconocimiento con los premios James Beard y con publicaciones como Bon Appétit y Food & Wine. La ciudad cuenta con más de 100 restaurantes independientes distribuidos en toda su extensión.

Asheville también se ha ganado la reputación de ser la “Ciudad de la Cerveza” de EE.UU. Highland Brewing Company fue la primera cervecería en abrir en 1994. Desde entonces, cada vez son más las microcervecerías que abren sus puertas al público, lo que permitió que grandes marcas como Sierra Nevada y New Belgium lleguen al pueblo, según US News.

Burnsville

Burnsville es un pueblo montañoso en Carolina del Norte que combina encanto con aventura. Ubicado en el condado de Yancey, es ideal para visitar el Monte Mitchell, el pico más alto al este del río Misisipi, según Explore Burnsville.

Burnsville es uno de los pueblos mágicos para realizar una escapada en otoño (Instagram/@travishuffstetlerphotography)

Allí se disfruta del aire fresco de montaña, actividades al aire libre, galerías de arte y tiendas locales. Pasear por Main Street permite conocer negocios como la librería independiente Plott Hound Books o Burnsville Candle Co., especializada en velas de cera de soja natural hechas a mano en pequeños lotes.

En lo gastronómico, se aconseja desayunar en Pig & Grits con panecillos con salsa, filete frito campestre con huevos, waffles o panqueques. Para probar la cocina sureña, el restaurante del histórico Hotel NuWray ofrece platos como cordon bleu campestre o pato con dumplings, señaló AOL.

El Hotel NuWray ofrece excelente gastronomía en Burnsville (Instagram/@sdosier)

Condado de Madison

Este condado poco poblado, compuesto por solo tres pueblos, está rodeado de belleza natural e incluye un tramo del Sendero de los Apalaches. Allí es posible conectar con la naturaleza al adentrarse en el bosque, destacó el sitio web del gobierno de Madison County.

Madison cuenta con el Sendero de los Apalaches que ofrece una belleza natural sin igual (SenderoApalache/MadisonCounty)

Las actividades abarcan senderismo, tirolesa desde casas en los árboles, ciclismo todoterreno, barranquismo y rafting. Para quienes viajan en familia, muchas de estas propuestas son accesibles para niños, mayores y adolescentes.

En cuanto a la gastronomía, muchos de los restaurantes se encuentran en reparación, tras el huracán Helene. Negocios como On Your Bike, una cafetería y tienda de bicicletas, reabrió sus puertas con una amplia oferta de café y té, batidos, pasteles y paninis, según AOL.

En Madison podrás disfrutar del paisaje del otoño a través de varios senretos (SenderoApalache/MadisonCounty)

El condado de Madison también cuenta con aguas termales naturales en el Hot Springs Resort and Spa, un atractivo que permite relajarse y disfrutar del entorno.