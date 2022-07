4 de julio en Estados Unidos: ¿qué está abierto y cerrado este feriado por el Día de la Independencia?

El 4 de julio se celebra la Independencia en Estados Unidos, uno de los festivos más importantes para todos los estadounidenses, que aprovechan la fecha y el fin de semana largo que la acompaña para estar con su familia y amigos. Además, muchos ya están listos para celebrar con fuegos artificiales y algunas recetas de cocina, mientras que otros se preguntan qué servicios estarán disponibles en este feriado. Aquí la lista de los principales.

Este Día de la Independencia es el que tiene mayor libertad para la gente en mucho tiempo, dadas las condiciones por la pandemia de Covid. Se espera que los viajes alcancen sus niveles más altos desde 2019. Millones se la pasarán descansando junto a una piscina o cocinando, por lo que hacer algún mandado será un poco arriesgado.

Muchos minoristas todavía luchan con los problemas de encontrar personal, lo que significa que algunas tiendas que normalmente estarían abiertas hoy cerrarán sus puertas.

¿Abren los bancos este 4 de julio?

El 4 de julio es uno de los feriados más importantes en Estados Unidos Unsplash

El Día de la Independencia en Estados Unidos los bancos permanecen cerrados. No obstante, los servicios bancarios en línea y cajeros automáticos estarán disponibles.

¿Qué pasa con el mercado de valores este Día de la Independencia?

Al igual que los servicios bancarios, el mercado de valores tiene el día libre porque la Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq no estarán disponibles.

¿Abren los supermercados este 4 de julio?

En cuanto a la venta minorista, la mayoría de las principales tiendas sí estarán abiertas este lunes. Como Walmart y Target. No obstante, Costco estará cerrado. Habrá que estar atentos, porque algunas trabajan con otros horarios por el festivo.

Walmart

Las tiendas abrirán en su horario normal: de 6 am a 11 pm.

Target

Todos los establecimientos abrirán de 6 am a las 11 pm.

Sam’s Club

Estas tiendas sí tendrán un horario especial por el 4 de julio: estarán abiertas de 10 am a 6 pm, pero los miembros Plus tendrán un horario extendido de 8 am a 6 pm.

Costco

Sus supermercados estarán cerrados. Es la tienda minorista es la que más descansa en los días festivos, como el Labor Day, Navidad, Año Nuevo, Pascua y el Memorial Day.

¿Estarán abiertas las oficinas de correo en Estados Unidos?

Si quieres enviar un correo o paquete será mejor no salir de casa, ya que esté lunes las oficinas estarán cerradas.

Las tiendas UPS tampoco abrirán y no habrá servicios de recolección o entrega. Sin embargo, en caso de una emergencia, Express Critical estará disponible. Lo mismo ocurre con FedEx Express.

¿Abren las oficinas del gobierno el 4 de julio?

La celebración por el Día de la Independencia une a las familias estadounidenses Unsplash

No, las oficinas gubernamentales no esenciales se tomarán el día libre. Eso incluye a las agencias a nivel local, estatal y federal.

¿Están abiertos los restaurantes el 4 de julio de 2022?

Algunas cadenas de restaurantes aprovechan el día feriado por su demanda, mientras que otras deciden cerrar sus puertas. La recomendación es verificar los anuncios en sus redes sociales antes de salir de casa.

¿Cuándo será el próximo día feriado en Estados Unidos?

El próximo feriado federal es el Día del Trabajo, el lunes 5 de septiembre de 2022.