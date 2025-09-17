A cuánto asciende la fortuna de Albert Pujols: el dominicano leyenda del beisbol en Grandes Ligas

El exbeisbolista oriundo de República Dominicana José Alberto Pujols Alcántara, más conocido como Albert Pujols, disfruta de su inmensa fortuna tras su retiro en 2022. Con más de 20 años de carrera dentro de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), firmó varios contratos millonario que le permitieron acumular un gran patrimonio

Cómo logró Albert Pujols su fortuna en las Grandes Ligas

Considerado uno de los mejores bateadores de la historia, el dominicano terminó su trayectoria deportiva con una gran fortuna, producto de los cuantiosos contratos percibidos en sus equipos. De acuerdo con Celebrity Net Worth, la riqueza de Albert Pujols asciende a 170 millones de dólares.

Albert Pujols se retiró en los Cardenales de San Luis en 2023 (AP Foto/Jeff Roberson)

Todo comenzó en 1999, cuando fue elegido por los Cardenales de San Luis, con un bono por firmar de US$60.000. Tras dos años en las ligas menores, su carrera profesional comenzó en 2001, cuando fue ascendido al primer equipo de los Cardenales. Tan solo un año después, fue seleccionado como segundo Jugador Más Valioso, mientras que en 2003 llegó al Juego de las Estrellas.

Estos logros individuales le permitieron acordar una extensión de contrato en 2004 por siete años y US$100 millones. En 2006, ganó el Guante de Oro de la Liga Nacional y obtuvo su primer anillo de la Serie Mundial al vencer a los Tigres de Detroit.

Una vez concluida su carrera con los Cardenales, firmó en 2012 un extenso y millonario contrato con Los Angeles Angels: por un valor aproximado de US$254 millones. Finalmente, se mudó en 2021 a los Dodgers de la misma ciudad. Su último partido como profesional fue en octubre de 2022.

La lujosa mansión de Albert Pujols, uno de los mejores peloteros dominicanos de la historia

Albert Pujols compró su enorme mansión a cambio de US$5,5 millones en 2012, de durante su estadía en Los Angeles Angels. La casa rústica, en Irvine, California, cuenta con una cocina con isla central, sala de estar y comedor formales, cinco dormitorios, seis baños y un aseo.

La ubicación era clave: está situada en la zona residencial cerrada de Shady Canyon, una de las más exclusivas de Irvine. Además, se encontraba a unos 18 kilómetros del Angel Stadium, donde el dominicano deslumbraba con sus actuaciones.

Albert Pujols vendió su mansión en Irvine, California, por US$8.8 millones, luego de haberla puesto en venta en 2023 X (@FOS)

En 2016, decidió ponerla disponible en el mercado inmobiliario, aunque demoró varios años en encontrar un comprador. Finalmente, Pujols vendió la casa en marzo de 2024 por US$8,8 millones, precio que rebajó en varias oportunidades para poder agilizar la operación.

Albert Pujols podría volver a la MLB con un cargo inesperado

El expelotero podría tener su primera experiencia como entrenador al dirigir el primer equipo de Los Angelinos. En específico, ocuparía el puesto que dejó vacante Ron Washington, quien permanecerá de licencia médica por el resto de la temporada del 2025.

Albert Pujols podría iniciar su carrera como entrenador en la MLB Fernando Llano - AP

De acuerdo con ESPN, el especialista Buster Olney opinó: “El historial de contratación de gerentes de Art Moreno, dueño de Angels, sugiere que si no mantiene a Washington, querrá un nombre más importante. Albert Pujols es un nombre importante, pero su etapa con los Angels no terminó bien. ¿Lo ignoraría Moreno si necesita un nuevo gerente? Ya veremos”.