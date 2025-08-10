A cuánto asciende la fortuna del puertorriqueño Carlos Correa: estrella de Houston en las Grandes Ligas

Carlos Correa posee un patrimonio neto estimado en 50 millones de dólares, con un salario anual de US$33 millones, gracias a su desempeño como uno de los mejores campocortos de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés). El jugador regresó recientemente a los Houston Astros, donde inició su carrera y ganó la Serie Mundial en 2017.

Cuánto dinero gana Carlos Correa en la MLB

De acuerdo a Celebrity Net Worth, el contrato actual de Carlos Correa le asegura ingresos por US$33 millones anuales. En 2023, firmó con los Minnesota Twins un acuerdo por seis temporadas y US$200 millones, con opciones que podrían elevar la cifra a US$270 millones.

Durante su carrera, negoció varios contratos millonarios. Incluso estuvo cerca de firmar con los Giants por US$350 millones y luego con los Mets, por US$315 millones. Sin embargo, ambos acuerdos se frustraron por problemas médicos.

Hasta el final de su trayectoria, Correa podría acumular cerca de US$300 millones más en ganancias. Se trata de una cifra mucho más elevada a la que consiguió durante su primera etapa en las Grandes Ligas, que le dejó US$62 millones en sueldos, sin contar patrocinios.

La trayectoria de Carlos Correa: de Puerto Rico al estrellato en la MLB

Carlos Correa nació el 22 de septiembre de 1994 en Ponce, Puerto Rico, y se formó desde joven en academias especializadas de béisbol. A los cinco años, comenzó a jugar en ligas juveniles y a demostrar su talento.

Su familia enfrentó dificultades económicas y se mudó varias veces. A pesar de los obstáculos, Carlos Correa destacó en campeonatos nacionales y fue becado por la Escuela de Béisbol de Puerto Rico. En 2011, ganó premios defensivos y fue elegido para el Aflac-PG All-American Game.

En 2012, con apenas 17 años, los Astros de Houston lo eligieron como la primera elección global del draft. Entonces, se convirtió en el puertorriqueño mejor posicionado de una escuela secundaria en la historia de las Grandes Ligas.

Su regreso a los Houston Astros se concretó a través de un intercambio con Minnesota que incluyó al prospecto Matt Mikulski y US$33 millones en efectivo Eric Thayer - FR171986 AP

Carlos Correa y su consagración en Houston

Correa debutó en la MLB en 2015 y fue elegido Novato del Año de la Liga Americana. Se consolidó como líder del equipo y formó parte del plantel que ganó la Serie Mundial en 2017.

Ese año, también fue seleccionado al Juego de las Estrellas y representó a Puerto Rico en el Clásico Mundial. En 2021, recibió diversos premios:

Guante de Oro

Guante de Platino

Biblia del Fildeo

Luego de ese gran año, firmó con los Twins, donde jugó hasta mediados de 2025. El traspaso de agosto marcó su regreso a Houston, esta vez para jugar en tercera base.

El regreso de Carlos Correa a Houston: nuevo rol, misma ambición

A fines de julio de 2025, Carlos Correa regresó a los Astros tras un traspaso con los Twins. El jugador aceptó cambiar su posición en el campo y dejó atrás la cláusula que impedía su intercambio.

Por su parte, Minnesota enviará US$33 millones para ayudar a cubrir parte del contrato restante. De acuerdo a MLB.com, a Correa le quedan US$96 millones por cobrar hasta 2028, con opciones adicionales hasta 2032.

El gerente general de los Astros, Dana Brown, destacó la importancia del fichaje: “Sumar un jugador de esta categoría conlleva un costo, pero de nuestro lado nos sentimos bien con cómo se va a desarrollar todo esto”.

Por su parte, Correa se mostró entusiasmado: “Va a ser muy divertido y no puedo esperar a volver a jugar con los muchachos. Estoy regresando a casa y solo tengo un objetivo: ganar campeonatos”.