Los nuevos impuestos de Trump que impactarán en los bolsillos de EE.UU. y entran en vigor el 1° de octubre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva batería de impuestos a las importaciones que comenzará a regir desde el 1° de octubre. La medida apunta a sectores estratégicos como los medicamentos, los camiones de carga pesada y los muebles, con aranceles que van desde el 25% hasta el 100%.

Los medicamentos, en el centro de la polémica

Trump dispuso un arancel del 100% para los medicamentos de marca o patentados que ingresen a Estados Unidos. Sin embargo, estableció una excepción para aquellas farmacéuticas que ya iniciaron la construcción de plantas en territorio estadounidense. Según informó Reuters, compañías como Roche y Novartis habían anticipado esta decisión y anunciaron inversiones multimillonarias para fortalecer su producción local.

Trump confirmó que aplicarán un arancel del 100% a medicamentos de marca truthsocial.com/@realDonaldTrump

Tarifa del 100% para fármacos de marca que no se fabriquen en Estados Unidos.

Excepción para empresas que ya construyen plantas en suelo norteamericano.

Irlanda, epicentro del negocio: sus exportaciones de productos farmacéuticos hacia EE.UU. crecieron un 536% en los primeros siete meses de 2025, al anticipar la entrada en vigor de estas medidas.

La Casa Blanca también aclaró que los medicamentos genéricos, que representan la mayoría de las prescripciones en el país norteamericano, podrían quedar fuera de estas tarifas. De confirmarse, sería un alivio para millones de pacientes y un respaldo a gigantes como India, uno de los mayores exportadores de genéricos hacia Estados Unidos.

Muebles y construcción: un golpe al bolsillo del hogar

La ofensiva comercial también alcanzó al sector del mobiliario, un mercado dominado por países asiáticos como Vietnam y China, responsables de casi el 60% de las importaciones de 2024, según Furniture Today y citado por Reuters. El mandatario aseguró en redes sociales que el objetivo es “proteger” la industria del mueble en Estados Unidos, que perdió más de la mitad de sus empleos en las últimas dos décadas.

Trump explicó que los aranceles también alcanzarán a los gabinetes de cocina truthsocial.com/@realDonaldTrump

50% de arancel sobre gabinetes de cocina y vanities de baño.

30% de arancel sobre muebles tapizados.

Empleo en retroceso: hoy apenas 340.000 personas trabajan en el sector, la mitad que en el año 2000.

El anuncio generó preocupación en Vietnam, donde se ubican importantes polos fabriles. Nguyen Thi Thu Hoai, representante de la Asociación de Madera y Artesanías de la provincia de Dong Nai, expresó: “Muchos de nuestros miembros quedaron impactados con la noticia. La decisión de agregar más aranceles es injusta”, consignó el medio citado.

La decisión de Trump amenaza con encarecer no solo la decoración de los hogares, sino también proyectos de construcción que dependen de estos insumos.

Camiones pesados y transporte: presión sobre los costos con los nuevos aranceles de Trump

Otro de los ejes de la medida se centra en los camiones de carga pesada, clave para la logística y el transporte de bienes dentro de Estados Unidos. Trump fijó un arancel del 25% sobre los semirremolques y camiones importados, lo que podría repercutir en los precios de transporte y, en consecuencia, en el costo de productos básicos como los alimentos.

Trump adelantó el impuesto a la importación de camionespesados truthsocial.com/@realDonaldTrump

25% de arancel sobre camiones de carga pesada fabricados en el extranjero.

Beneficiarios: marcas como Peterbilt, Kenworth y Freightliner, con plantas en EE.UU.

Impacto en socios comerciales: México, Canadá, Japón y Alemania son los principales exportadores hacia el mercado estadounidense.

El anuncio golpeó a fabricantes europeos como Daimler Truck y Traton, cuyas acciones cayeron tras conocerse las medidas. La Cámara de Comercio de EE.UU. ya había advertido sobre los riesgos de este tipo de decisiones: “Los principales países que exportan camiones al país no representan una amenaza para la seguridad nacional”, señaló en un comunicado.

Al anunciar la medida en Truth Social, Trump aseguró: “Necesitamos que nuestros camioneros gocen de buena salud financiera, por muchas razones, pero sobre todo, ¡por motivos de seguridad nacional!"