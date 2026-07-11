“Error de transición”: la moneda de diez centavos con el rostro de Roosevelt que puede valer hasta US$9000

Un error de acuñación poco común convirtió una moneda de diez centavos de 1965 de la serie Roosevelt en un objeto de deseo para los coleccionistas. Algunos ejemplares de esta pieza, debido a su composición metálica incorrecta, alcanzan valores de 9000 dólares en el mercado de Estados Unidos.

El fallo en la acuñación que hizo valiosa a la moneda de diez centavos

El error de transición ocurrió cuando discos de plata al 90%, originalmente destinados a las monedas de 1964, se introdujeron en las prensas de 1965. Según PCGS, la Casa de la Moneda de EE.UU. dejó estos discos inadvertidamente en las máquinas designadas para las nuevas piezas de cobre-níquel.

Así se ve la moneda de 10 centavos con el error de 1965 PCGS

Se estima que el valor de estas piezas extremadamente raras oscila entre US$3000 y US$9000. En 2019, un ejemplar calificado como PCGS MS62 alcanzó esa cifra durante una subasta de Heritage Auctions.

Sin embargo, de acuerdo con Poxiblog, según el estado en el que se encuentre la moneda, podría llegar a tener un valor de US$13.000 o incluso más.

Guía para identificar la moneda rara de 10 centavos con el rostro de Roosevelt

Para determinar si alguien posee esta moneda, se debe prestar atención a dos pasos específicos brindados por Poxiblog:

Observar primero el borde : si carece de la franja rojiza o café característica del cobre, podría ser la versión de plata y valer miles de dólares.

: si carece de la franja rojiza o café característica del cobre, podría ser la versión de plata y valer miles de dólares. Posteriormente, se debe pesarla, ya que una moneda revestida pesa 2,27 gramos, mientras que la versión de plata con error alcanza un peso superior, concretamente de 2,5 gramos.

Así es la moneda conmemorativa por el Día de la Independencia de EE.UU.

Factores que determinan el valor de una moneda para los coleccionistas en EE.UU.

La valoración de las monedas depende en gran medida de su certificación por terceros, como los servicios profesionales de NGC o PCGS. De acuerdo con Bullion Trading GLLC, estas entidades evalúan la autenticidad y el estado de conservación bajo la Escala Sheldon, un sistema universal de 70 puntos que determina la calidad física de la pieza y ayuda a determinar su valor.

Hay varias formas de identificar las monedas que son valiosas para los coleccionistas en EE.UU. Fotomontaje generado con IA (Stacks Bowers y Pexels)

La certificación profesional permite que inversores y coleccionistas negocien con confianza respaldada por garantías financieras. Pequeñas diferencias en esta escala pueden representar variaciones de precio importantes y transformar una moneda común en un objeto de gran valor para coleccionistas.

El proceso de calificación es riguroso e incluye múltiples evaluaciones independientes realizadas por expertos para determinar resultados. Al detectar falsificaciones y verificar la autenticidad, estos organismos aportan liquidez y transparencia a un mercado que históricamente dependía de acuerdos verbales.

Las monedas certificadas alcanzan precios superiores en subastas debido a los informes de población, los cuales revelan cuántos ejemplares existen de cada grado. La exclusividad y la garantía de autenticidad convierten a estos ejemplares en activos codiciados tanto para aficionados como para inversores institucionales.

La elección entre servicios de clasificación como NGC y PCGS suele depender de las preferencias del coleccionista, aunque ambos gozan de prestigio global. Lo fundamental para el inversor es que la moneda esté encapsulada en estuches originales y debidamente autenticada para proteger el capital contra posibles falsificaciones.