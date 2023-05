En la antesala del GP de Miami, Lewis Hamilton arremetió contra las medidas de DeSantis en Florida

escuchar

En las sesiones de prácticas del Gran Premio de Miami, el multicampeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, alzó la voz contra la ley antiderechos de la comunidad LGBTQ+, conocida de forma popular como Don’t Say Gay (No digas gay), impulsada por el gobernador Ron DeSantis y aprobada recientemente por la legislatura del estado de Florida. El piloto anunció que portará una imagen del emblemático arcoíris de la diversidad en su casco durante la carrera del domingo.

“No está para nada bien”, declaró el británico previo al Gran Premio de Miami, de acuerdo con información consignada por la agencia Associated Press. “He oído y he leído sobre algunas de las decisiones que se han tomado en el gobierno aquí y no estoy de acuerdo con ello y no lo apoyo”, expresó.

Así llegó Lewis Hamilton al autódromo de Miami

Ante la pregunta de los periodistas acerca de si la Fórmula 1 debería evitar organizar la carrera en Florida, el siete veces campeón se mostró cauteloso y evitó entrar en polémicas: “No me corresponde a mí decidir algo así (...) No es la gente de Miami la que toma estas decisiones, es la gente del gobierno y esa es la cuestión”.

En cambio, aseguró que aprovechará su presencia en el circuito para visibilizar la importancia de la comunidad LGBTQ+ mediante una bandera arcoíris plasmada en su casco, como ya ha hecho en carreras anteriores: “Apoyo a aquellos que están acá en la comunidad. Espero que puedan continuar firmes y resistir (...) Llevaré el arcoíris en mi casco. Esto no es distinto a cuando estábamos en Arabia Saudita”.

Hamilton es conocido por manifestar abiertamente sus críticas sobre problemas de justicia social, como el racismo, y por defender la protección de los derechos humanos, mientras visita países con políticas cuestionables.

Cabe mencionar que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, extendió a finales de marzo una ley sobre los derechos de los padres en la educación, que establece la prohibición de impartir lecciones sobre la identidad de género y la orientación sexual en las escuelas públicas del estado, lo que provocó el inicio de manifestaciones por parte de organizaciones estudiantiles.

A finales de abril, Ron De Santis realizó una gira internacional por Asia y Europa (Archivo)

En medio de las polémicas por sus políticas sociales y de negocios, DeSantis acaba de terminar una gira internacional junto con su esposa e hijos, que los llevaron a visitar Japón, Corea del Sur, Israel y Reino Unido. Ya se encuentra en Florida. Sin embargo, no hay información sobre su posible presencia en la carrera de Fórmula 1 del domingo.

“Es un sueño estar en Miami”

En lo deportivo, Lewis Hamilton actualmente marcha en la cuarta posición del campeonato de pilotos, por detrás del español Fernando Alonso, el mexicano Sergio Pérez y el neerlandés Max Verstappen. El Gran Premio de Miami es la primera de tres escalas que tiene programadas la Fórmula 1 en Estados Unidos, como parte de su temporada 2023. Las próximas carreras de automovilismo en el país norteamericano serán en Austin, Texas, el 22 de octubre; y en Las Vegas, Nevada, el 19 de noviembre.

“Es un sueño para nosotros estar en Miami y en Estados Unidos”, manifestó Hamilton durante un evento de patrocinadores previo a la competencia, según informó Stats Perform. “También tienen a Miami Heat y Miami Dolphins. Son grandes fanáticos de los deportes aquí, así que estar en una ciudad tan importante como Miami, donde el deporte es enorme, y ahora la Fórmula 1 es parte de eso, es genial”.

