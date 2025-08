Abandonó Estados Unidos, se mudó a Francia y cambió este hábito para siempre: “Es la norma”

Una joven decidió abandonar su residencia natal en Estados Unidos y mudarse a Francia en busca de un nuevo destino y aventuras. En su cambio rotundo, destacó la modificación que implementó en su rutina para siempre.

Dejó EE.UU. y cambió este hábito en su estadía en Francia

Amanda Rollins tomó una decisión que le cambió la vida en distintos aspectos. Hace seis años, dejó de vivir en Boston, Massachusetts, para iniciar un nuevo camino en París. Además de la cultura, la rutina y el círculo social, la estadounidense cambió una costumbre diaria.

Amanda Rollins ahora prioriza el cuidado de su piel Instagram/americanfille

En la ciudad de EE.UU. siempre utilizaba maquillaje para salir a la calle, principalmente las noches del fin de semana, señaló en un relato en primera persona en Business Insider.

Pero las cosas cambiaron cuando se sumergió en las calles parisinas y observó los rostros naturales de las personas, entonces decidió seguir el mismo parámetro y optar por un look más sencillo. “Reduje mi rutina a cuatro cosas: un sérum de color, un rubor en barra, gel transparente para cejas y máscara de pestañas”, contó.

“Una de las primeras cosas que noté en París fue el poco maquillaje que usan la mayoría de las mujeres francesas”, puntualizó y sostuvo que en Boston le era difícil divisar a una persona sin productos en un bar la noche de un viernes, pero que en la ciudad de Francia “es la norma”.

Así, empezó a aplicarse únicamente máscara de pestañas en las superiores, en lugar de usar postizas; y un gel transparente para laminar las cejas, en vez de pintarlas para hacerlas parecer más gruesas. “Prepararme es mucho más rápido y tengo menos maquillaje que quitar al final de la noche”, detalló.

Amanda destacó las diferencias en el maquillaje entre ambas ciudades Instagram/americanfille

Rollins también advirtió que dejó de alisarse o rizarse el cabello con planchas y secadores. En la actualidad, opta por un look más natural y despeinado, que le permite dejar suelto el pelo dorado y lacio con ondas suaves.

La rutina nueva que adquirió en Francia y no realizaba en EE.UU.

Amanda también empezó a prestar especial atención al cuidado de su piel. “Dado que en París la moda es no maquillarse, las francesas parecen priorizar esto y yo he seguido su ejemplo”, expresó.

Actualmente, realiza una rutina matutina que se basa en varios pasos y un régimen nocturno. Esto marcó una diferencia con sus prácticas en Boston, donde solía utilizar un rodillo de cafeína debajo de los ojos y una crema hidratante en el rostro.

La joven detalló que utiliza una rutina de skincare para su cuidado Instagram/americanfille

“Invierto en muchos productos de marcas que me encantan y me concentro más en el cuidado de la piel”, señaló sobre su nueva realidad en la ciudad francesa. “Ahorro tiempo en el maquillaje cuando me preparo”.

Además, la estadounidense resaltó que notó cómo su cutis mejoró notablemente y que ahora luce “más terso, brillante y radiante”. A su vez, destacó que suele aplicarse toxina botulínica en la frente dos veces al año, así como relleno en los labios, también cada dos años, y tratamientos de microdermoabrasión.