Absuelven a Cardi B en juicio civil por agresión

La rapera Cardi B fue absuelta de agresión este martes en un juicio civil por US$24 millones en el que la estrella fue acusada de arañarle la cara a una agente de seguridad.

En la audiencia en Los Ángeles la semana pasada, la artista de "WAP" lució diferentes pelucas y protagonizó discusiones con abogados y otros momentos que se volvieron virales en las redes.

Un jurado desestimó las acusaciones de la demandante Emani Ellis, quien señaló a la cantante, entonces embarazada, de agredirla cuando iba camino a una cita médica en Beverly Hills en 2018.

Ellis, una mujer negra, había afirmado que Cardi B le gritó insultos raciales, escupió sobre ella y le arañó la cara con uñas largas durante el altercado.

La estrella de "No Limit", ahora de 32 años, le dijo al tribunal que Ellis se había acercado agresivamente tratando de grabarla con un teléfono mientras entraba al consultorio médico.

"En ese momento, (Cardi B) tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo de su primer hijo y había tomado mucho cuidado para mantener su embarazo en privado y alejado del escrutinio de los tabloides y críticos", dijeron sus abogados en el tribunal.

Los abogados dijeron que Ellis intentó intimidar a la artista en lo que se transformó en una pelea verbal cargada de insultos, antes de que el personal del consultorio médico interviniera.

El jurado desestimó la demanda de indemnización. Tras el veredicto, Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almanzar, dijo que nunca había atacado a Ellis.

"Juro por Dios, lo diré en mi lecho de muerte, no toqué a esa mujer. No toqué a esa mujer", dijo.

"Con eso dicho, esta vez voy a ser amable", dijo a los periodistas.

"Pero la próxima persona que intente hacer una demanda frívola contra mí, voy a contrademandar y voy a hacer que pague".

"Nunca piensen que me van a demandar y que voy a llegar a un acuerdo y simplemente darles dinero porque eso no va a suceder", dijo la artista.

