La rapera Cardi B sorprende en el metro de Nueva York al promocionar y vender su nuevo álbum por US$9.99

En los últimos días, Cardi B ha sido tema de conversación debido a la peculiar forma en la que promociona su nuevo álbum Am I the drama?, el cual vende en US$9,99. Esto debido a que la famosa ha sido vista en espacios públicos de Nueva York, donde ofrece su disco en las calles al estilo “vieja escuela”.

Cardi B vende su nuevo álbum en el metro de Nueva York

En sus redes sociales, la rapera estadounidense compartió el video en el que entra a los vagones del metro de la ciudad de Nueva York a promocionar su disco con un discurso que despertó opiniones divididas entre sus fans.

“Siete días más hasta descubrir si voy a perder mi hogar... compren mi álbum para ayudarme a salvarlo”, escribió Cardi B en la descripción del clip que dura menos de un minuto.

Al principio del video se ve a la artista entrar a un vagón del metro mientras carga una caja con varios discos de su nuevo proyecto, también uno en formato vinilo.

“Hola a todos, trato de vender estos CD’s, trato de dar vuelta mi vida. Solía ser una bailarina profesional, busco ser un buen ejemplo para mis hijos: ¿podrían comprar mi nuevo álbum Am I the drama? por US$9,99?″, dice la famosa al dirigirse a los pasajeros.

La madre de tres hijos también compartió que el próximo 19 de septiembre será el lanzamiento de su nuevo disco.

Cardi B promociona su nuevo álbum en las calles de Nueva York (Instagram/@iamcardib)

Así reaccionaron los fans de Cardi B tras video en el metro de NYC

La rapera con fama internacional despertó opiniones divididas entre sus seguidores, de acuerdo con The Sun, ya que muchos se sorprendieron tras verla con ropa deportiva en un vagón del metro.

Los fans más apegados a la artista comentaron que era una forma original de promocionar el nuevo álbum y que también reflejaba la esencia de la famosa, quien incluso dejó un fragmento al final del video en donde ve a una rata y se asusta.

El periódico menciona que existieron comentarios de reconocimiento hacia Cardi B y a su equipo de trabajo por tomarse el tiempo de salir y trabajar personalmente en la promoción de su disco, aunque también hubo otros que calificaron la acción como un “retroceso” en la carrera de la artista.

Cardi B promocionan su nuevo álbum Am I the drama? (Instagram/@iamcardib)

Y es que la famosa cuenta con más de 163 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y también es ganadora del Grammy, aunque la mayoría especula que es una forma en la que la rapera responde a la polémica que surgió tras su más reciente separación.

Quién es Cardi B y qué se sabe de su nuevo álbum

La rapera nació en Nueva York el 11 de octubre de 1992 e inició su carrera musical a finales de la década de 2010, según Vogue. Su primer sencillo exitoso se tituló Bodak Yellow y se estrenó en 2017.

Uno de los momentos más importantes en su carrera fue en 2019, cuando se convirtió en la primera mujer solista de rap en obtener un Premio Grammy y otro al mejor álbum en su género musical.

Cardi B también es querida por sus fanáticos debido a su personalidad y a las letras de sus canciones, por lo que muchos apoyan el lanzamiento de su nuevo álbum.

El disco más reciente de la rapera saldrá a la venta de manera oficial el próximo 19 de septiembre, aunque ya se encuentra disponible para pre ordenar, según el sitio web oficial de la artista.

Portadas del nuevo disco de Cardi B, llamado Am I the drama? (linktr.ee/cardib)

Los CD’s tienen diferentes portadas, algunas de ellas fueron tomadas durante el juicio que enfrentó en la Corte de Estados Unidos, del cual fue absuelta, así como portadas alternas en tonalidades rosas, o combinaciones de blanco y negro.