¿Adiós a la receta de la abuela? La nueva ley que pone en riesgo la pasta italiana en EE.UU. y duplicaría su costo

El gobierno de Donald Trump, en Estados Unidos, tiene planes de imponer dos aranceles, que sumarían una tasa total del 107%, a las empresas italianas que importan pastas a partir de enero de 2026. La medida puede provocar drásticas consecuencias, como un importante aumento o escasez en los productos.

Las empresas italianas que se verían afectadas por los aranceles a las pastas en EE.UU.

De acuerdo con 9News, un total de 13 empresas italianas recibirían directamente el impacto de los aranceles. Estos impuestos son el resultado de la suma de los que se aplican a todos los productos provenientes de la Unión Europea (15%) y los que se agregarían por separado a estos fabricantes de pastas (92%).

La Molisana es una de las marcas de pastas que serían afectadas por los aranceles Instagram La Molisana

Las marcas que se verían afectadas son:

La Molisana

Pasta Garofalo

Rummo

Agritalia

Aldino

Antiche Tradizioni Di Gragnano

Italian-made Barilla (sin incluir la pasta Barilla fabricada en EE.UU.)

Gruppo Milo

Pastificio Artigiano Cav. Giuseppe Cocco

Pastificio Chiavenna

Pastificio Liguori

Pastificio Sgambaro

Pastificio Tamma

Según un informe del Departamento de Comercio (DOC, por sus siglas en inglés) realizado en septiembre del 2024, en agosto de ese año se inició una investigación impulsada por las empresas 8th Avenue Food & Provisions y Winland Foods hacia los fabricantes de pastas italianas. El motivo radicaba en una sospecha de que estas marcas vendían sus productos más baratos en el país norteamericano que en el suyo.

Las pastas italianas tendrían un importante aumento en Estados Unidos Instagram La Molisana

Qué es el “dumping” y por qué EE.UU. prevé imponer nuevos aranceles a las empresas de pastas italianas

La investigación del DOC se basó en un comportamiento denominado “dumping”. Se lo conoce como una práctica desleal que consiste en vender productos en otro país a precios inferiores a la media.

Los aranceles del 92% se propusieron después de una revisión hacia las empresas La Molisana y Pasta Garofalo, a las cuales la entidad gubernamental consideró como “representativas” del rubro. Ninguna de las dos presentó la documentación solicitada, y por eso se tomó la determinación de agregar los impuestos.

La Molisana fue una de las marcas investigadas por el gobierno de Estados Unidos Prensa

De acuerdo con New York Post, las dos marcas negaron haber cometido una falta de cooperación con la investigación de los funcionarios estadounidenses, e indicaron que el proceso estuvo “mal gestionado”.

Qué pasará con los precios de las pastas italianas en EE.UU.

Jim Donnelly, director comercial de Rummo USA, conversó con el medio citado y aseguró que, de aplicarse los aranceles, sus productos tendrán inevitables incrementos. Dijo que los precios probablemente pasarían a US$7,99 por paquete, lo que significaría el doble de su valor actual.

“Esto será devastador para todas las empresas italianas de pastas, no solo para Rummo”, aseguró Donnelly. “No retiraremos los productos de los estantes. Absorberemos esto hasta que se corrija este error de juicio sobre productos estandarizados”.

Los aranceles de Trump pueden impactar en el precio de las pastas italianas en EE.UU. Evan Vucci - AP

En ese sentido, el empresario se mostró confiado de que la administración Trump dé marcha atrás con la decisión. “Confiamos en que el gobierno se dé cuenta de que esto es un grave error. Nos están penalizando por culpa de otras dos empresas de pasta que no proporcionaron información precisa y a tiempo”, dijo.