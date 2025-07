Adiós al jardín de Jackie Kennedy: Trump lo cubre con asfalto y llena de oro la decoración de la Casa Blanca

Donald Trump no solo impulsó cambios en la política estadounidense, sino que también intervino en algunos de los espacios más emblemáticos de la Casa Blanca. En ese sentido, el presidente republicano ordenó pavimentar el histórico Jardín de Rosas, restaurado originalmente por la ex primera dama Jackie Kennedy, para darle un aspecto más similar a su resort privado en Mar-a-Lago. Además, ahora la Oficina Oval tiene una apariencia más ostentosa, con más pinturas en sus paredes y detalles en oro.

Los lujosos cambios de Trump en la Oficina Oval: nuevos adornos en oro

Durante su primer mandato, Trump ya había realizado modificaciones en la Oficina Oval, como por ejemplo la instalación de una nueva alfombra y el reemplazo de las cortinas rojas usadas por el expresidente Barack Obama por unas doradas, según informó CBS News. Desde su regreso en enero de 2025, los cambios se volvieron cada vez más frecuentes.

Trump decoró la Oficina Oval con objetos y marcos de oro AFP

La chimenea está decorada por medallones de oro y rodeada de retratos de expresidentes enmarcados en dorado. Los estantes fueron reorganizados para exhibir jarrones y nuevos espejos de estilo rococó, mientras que el manto fue rediseñado con nueve recipientes bañados en oro y un gran reloj como pieza central, según indicó Newsweek.

El espacio bajo el retrato de George Washington, anteriormente vacío, se llenó con una pieza decorativa de oro, al igual que se añadieron dos más debajo de los retratos de Martin Van Buren y James K. Polk. Otro par de ornamentos dorados decoran la chimenea de mármol, utilizada como fondo para actos y visitas oficiales.

Un pisapapeles con la inscripción ‘TRUMP’ ocupa el centro de la mesa AFP

La decoración dorada también se extiende a otras áreas de la sala. Sobre las puertas, figuras en forma de ángeles se asoman hacia abajo, mientras que los espejos adheridos a las puertas reflejan las águilas ubicadas sobre las mesas laterales. A su vez, un pisapapeles con la inscripción ‘TRUMP’ ocupa el centro de la mesa, junto a una caja de posavasos también color oro.

Detrás del escritorio, las fotos familiares enmarcadas comparten espacio con una réplica bañada en oro de la Copa Mundial. Sin embargo, esta pieza fue reemplazada por el trofeo real de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que Trump recibió personalmente, mientras que Chelsea, el equipo campeón, recibió un duplicado.

Trump elimina el césped del Jardín de Rosas para rediseñarlo con estilo Mar-a-Lago

Trump también busca realizar cambios en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca. El diseño actual tiene su origen en la administración de John F. Kennedy, como parte del proyecto de restauración impulsado por la primera dama Jackie Kennedy, según detalló Town&Country. El objetivo fue transformar el área exterior junto a la Oficina Oval y crear un jardín formal inspirado en los paisajes que la pareja presidencial había admirado durante su visita oficial a Europa en 1961, especialmente en Francia, Inglaterra y Austria.

El césped del Jardín de Rosas de la Casa Blanca será pavimentado con cemento EFE

Según EFE, el presidente planea pavimentar el área con cemento para reemplazarlo con una superficie dura que recuerde al patio de su resort en Palm Beach, Mar-a-Lago. En una entrevista, el mandatario republicano explicó que el espacio es utilizado para eventos oficiales y el césped dificulta su realización al no ser una superficie cómoda, según The Times. “Simplemente, no funciona”, argumentó.

Por su parte, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, respaldó las modificaciones impulsadas por Trump: “La Casa Blanca no recibió ningún cuidado en muchas décadas, por lo que el presidente está tomando las medidas necesarias para preservar y restaurar la grandeza y la gloria de ‘la Casa del Pueblo’”.