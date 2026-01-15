Adiós Venezuela: la selección de béisbol se complica y sigue sin equipo claro rumbo al Clásico Mundial 2026

La selección de béisbol de Venezuela atraviesa un momento complejo en la conformación de su equipo para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se disputará en marzo próximo en varias sedes internacionales. A pocas semanas del inicio del torneo, el combinado venezolano perdió a varias de sus figuras, algunas por lesiones y otras por decisiones personales, lo que complica el armado.

Figuras abandonan la selección de béisbol de Venezuela previo al Clásico Mundial 2026

En 2025, una de las principales noticias para la Federación Venezolana de Béisbol fue la confirmación de Omar López como mánager del equipo para el Clásico Mundial 2026. Sin embargo, a menos de dos meses de la competencia, el propio entrenador reconoció que jugadores clave decidieron no participar.

Omar López y otras leyendas se unen al cuerpo técnico de Venezuela para el Clásico Mundial (MLB)

De acuerdo con Diamante 23,López explicó que algunas ausencias no responden a lesiones ni a problemas médicos. “El que decidió no participar tiene sus razones, que duelen y molestan, pero tienen sus razones”, señaló el mánager, sin revelar nombres.

Aunque desde la federación evitaron confirmar identidades, comentaristas especializados indicaron que Carlos Narváez no formaría parte del plantel. Además, el cuerpo técnico sigue de cerca la situación de dos lanzadores que interesan especialmente, pero cuya presencia en el torneo aún es incierta.

Por su parte, Swing Completo informó que Jesús Luzardo, uno de los lanzadores más destacados de Venezuela y actual jugador de los Phillies de Filadelfia en la MLB, priorizaría su temporada en las Grandes Ligas y no estaría disponible para el certamen.

Jugadores de Venezuela que están en duda para el Clásico Mundial 2026

La falta de definiciones también rodea a otras figuras importantes. De acuerdo con Al Bat, José Altuve, segunda base de la MLB y dos veces representante de Venezuela en el Clásico Mundial, no ha confirmado su participación en la edición 2026.

Clásico Mundial de Béisbol de 2023 (Facebook/Team Beisbol Venezuela)

Otra incógnita es Ronald Acuña Jr., estrella de los Braves de Atlanta, quien hasta el momento no ha anunciado si vestirá o no la camiseta venezolana, según reportó The Athletic.

A estos inconvenientes se suma una dificultad logística: algunos jugadores que actúan en la liga venezolana no cuentan con visa estadounidense ni residencia legal, lo que les impediría viajar a Estados Unidos para disputar los partidos, de acuerdo con Diamante 23.

Cuándo se juega el Clásico Mundial de béisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se disputará del 7 al 17 de marzo, con sedes en Estados Unidos, Puerto Rico y Japón.

El torneo contará con la participación de 20 selecciones y estará dividido en fase de grupos, cuartos de final, semifinales y final, que se jugará en Florida, según información de Olympics.

Las selecciones nacionales que participarán en el Clásico Mundial de Béisbol estarán divididas en cuatro grupos (MLB)

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, instancia en la que comenzarán los cruces de eliminación directa.

Venezuela integrará el Grupo D, junto con República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua. Los partidos de la primera ronda se disputarán en el loanDepot park de Miami, estadio de los Marlins.