Con José Altuve en duda: ¿qué podría pasar con Venezuela y su equipo en el Clásico Mundial 2026?
El manager Omar López continúa las negociaciones con equipos de la MLB para que cedan los jugadores al torneo que se disputará en marzo
- 3 minutos de lectura'
De cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026, Venezuela enfrenta un panorama de incertidumbre. El entrenador Omar López tiene algunas dificultades para formar el plantel, ya varios de los posibles convocados se encuentran en la lista restringida de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), lo cual dificulta las negociaciones para que formen parte del torneo. En ese sentido, una de las figuras en duda es José Altuve.
José Altuve no confirmó su presencia con Venezuela en el Clásico Mundial 2026
La incertidumbre respecto de la presencia del pelotero venezolano de los Astros de Houston se debe a dos motivos. Es que, según un testimonio de Joe Espada, manager del equipo, que reprodujo el periodista Chandler Rome en su cuenta de X, el beisbolista no está seguro de querer participar.
Aunque Altuve estuvo presente en las últimas dos ediciones con su país, fue justamente lo ocurrido en el evento de 2023 lo que despierta dudas en muchos. La lesión que sufrió en aquel entonces le imposibilitó comenzar la temporada dentro de las canchas en las Grandes Ligas.
La cuestión física también genera una complicación en lo que refiere a la negociación con el equipo. Al igual que muchos otros venezolanos, la situación de Altuve aún no se resolvió porque las franquicias no cierran acuerdos para ceder a los jugadores para que participen en el Clásico Mundial.
Venezuela, con muchas dudas sobre su roster para el Clásico Mundial
De acuerdo con el medio especializado Swing Completo, el problema con Altuve no es solo su decisión personal, sino lo que resuelvan los Astros de Houston. Esta es una situación que se repite con otros beisbolistas y que trae dolores de cabeza a Omar López.
El problema para la escuadra nacional es que muchos de los posibles convocados se encuentran en la lista restrictiva de la MLB. Los deportistas entran en esta categoría cuando no pueden formar parte del equipo, como en el caso de lesiones.
Dado que muchos venezolanos sufrieron problemas físicos durante el transcurso de la temporada, las franquicias no se deciden a otorgar el permiso para que participen en el Clásico Mundial 2026.
Según lo que declaró López en el espacio de X “La Tertulia”, uno de los jugadores que pensaba convocar ya recibió la negativa por parte de su equipo. A pesar de revelar la noticia, el entrenador no dio a conocer el nombre del involucrado.
Mientras continúan las negociaciones con las franquicias de la MLB, Venezuela tiene hasta el 3 de febrero, poco más de un mes antes del inicio del Clásico Mundial, para presentar su roster oficial.
Cómo es el grupo de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
El torneo comenzará el 5 de marzo y se extenderá hasta el 17 de marzo en las sedes de Estados Unidos, Puerto Rico y Japón. Según informa oficialmente la MLB, el equipo de Omar López forma parte del grupo D, que está compuesto por los siguientes países:
- Venezuela
- República Dominicana
- Israel
- Países Bajos
- Nicaragua
Además, ya se confirmó la participación de Venezuela en el Spring Training 2026. En el marco de la serie de exhibiciones de preparación, tendrá encuentros el 3 de marzo ante los Astros de Houston y el 4 de marzo contra los Washington Nationals.
