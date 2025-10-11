Seguro Social: quiénes reciben el pago máximo de US$5.108 y cuándo se cobra en octubre

Ciertos beneficiarios del Seguro Social recibirán sus pagos de octubre, de hasta 5108 dólares a partir de esta semana en Estados Unidos. Las fechas se rigen de acuerdo con el calendario oficial de la administración federal. Esta es la primera vez que solo se puede cobrar de manera electrónica.

Quiénes cobran el Seguro Social esta semana

La Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) dio a conocer el calendario de pagos para el octavo mes del año. Además, confirmó que el miércoles 8 de octubre cobrarán su beneficio mensual quienes nacieron entre el día 1° y el 10.

Las fechas del calendario de pagos del Seguro Social en 2025 (Pixabay)

Los depósitos corresponden a los programas de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y al de Seguro Social para Jubilados, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el calendario de pagos, los siguientes en cobrar su bono serán:

Beneficiarios nacidos del 11 al 20 : se otorga el tercer miércoles del mes. Es decir, el 15 de octubre .

: se otorga el tercer miércoles del mes. Es decir, el . Beneficiarios nacidos del día 21 al 31: se otorga el cuarto miércoles del mes, el próximo 22 de octubre.

Las personas que reciben el Seguro Social desde antes de mayo de 1997 recibieron su pago el tercer día del mes.

Por su parte, los beneficiarios del SSI lo obtuvieron el primer día del mes, en este caso, el miércoles 1° de octubre.

Calendario de pagos del Seguro Social para noviembre y diciembre

En el calendario de pagos, la SAA ya adelantó que días cobraran sus bonos los beneficiarios en los próximos meses. Así definió:

Ingreso de Seguridad Suplementario

1° de noviembre de 2025

29 de noviembre de 2025 (por el pago del 1° de diciembre)

(por el pago del 1° de diciembre) 31 de diciembre de 2025 (bono del 1° de enero de 2026)

El seguro social se entrega a jubilados, personas con discapacidad o de bajos recursos (Unsplash/@Nathan Anderson) (Unsplash/@Nathan Anderson)

Jubilaciones, Sobrevivientes y Discapacidad

Nacidos entre el día 1° y el 10: 13 de noviembre y 11 de diciembre de 2025

13 de noviembre y 11 de diciembre de 2025 Nacidos del 11 al 20: 20 de noviembre y 18 de diciembre de 2025

20 de noviembre y 18 de diciembre de 2025 Nacidos del 21 al 31: 27 de noviembre de 2025 y 24 de diciembre de 2025

El Seguro Social ahora se paga solo de forma electrónica

Desde el 30 de septiembre, el Seguro Social dejó de entregar cheques impresos para el pago de prestaciones. Ahora, la SSA realiza solo pagos electrónicos.

El cambio forma parte de una iniciativa gubernamental más amplia para modernizar los sistemas de pago y optimizar la prestación de servicios. “Buscamos mejorar la eficiencia y la seguridad, y garantizar que los beneficiarios reciban sus prestaciones mensuales con prontitud”, aseguro la agencia en un comunicado de prensa.

Las personas que recibía su pago de Seguro Social en cheques deberán cobrarlo por una cuenta bancaria o con la Tarjeta Direct Express

Según explicaron las autoridades, la medida afecta a solo el 1% de los beneficiarios que todavía continúan cobrando con cheques en papel.

Ahora, estas personas podrán optar alguna de las siguientes modalidades de pago: