Advertencia de clima invernal en EE.UU.: qué estados esperan nieve

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una serie de advertencias de clima invernal que alcanzan a varios estados, con especial incidencia en Alaska y cordones montañosos del oeste. El pronóstico contempla acumulaciones de nieve que podrían complicar los traslados y afectar tanto a conductores como a peatones de estas áreas.

Tormenta invernal en Alaska: alerta del NWS por nieve y carreteras peligrosas

En Alaska rige un aviso de tormenta invernal para el valle del río Chatanika, el valle superior del río Chena, las Montañas Blancas y las zonas elevadas al sur del río Yukón. La medida se extiende hasta las 22 hs (hora local) del viernes 3 de octubre, según informó el NWS. Se esperan entre siete y 15 centímetros de nieve adicional, lo que aumentará la posibilidad de accidentes en las carreteras y retrasos en el transporte público.

Rige una advertencia por clima invernal y nieve en áreas de Alaska Web Weather.gov

Ante esta situación, el comunicado del NWS recomendó: “Reduzca la velocidad y tenga cuidado al conducir. Si sale, preste atención a los primeros pasos en escaleras, aceras y entradas de vehículos. Estas superficies podrían estar heladas y resbaladizas, lo que aumenta el riesgo de caídas y lesiones”.

Alerta del NWS en Montana y Wyoming: fuertes nevadas y riesgo de hipotermia

Las advertencias por clima invernal también se extendieron a los estados Montana y Wyoming. El pronóstico incluye acumulaciones de entre 20 y 45 centímetros de precipitaciones invernales en las montañas Absaroka-Beartooth y en la cordillera Crazy.

El NWS alertó que “la recreación en las zonas altas se verá afectada por la fuerte acumulación de nieve” y explicó que las condiciones más intensas se registrarían en altitudes superiores a los 2400 metros. En esas áreas, los caminos quedarán cubiertos y el peligro de hipotermia serán mayores para quienes no tomen precauciones adecuadas.

La oficina del NWS en Missoula, Montana, advirtió en sus redes sociales: “¿Vas a las tierras altas este fin de semana? ¡Se acerca el invierno! Prepárate para el frío, el viento y la nieve. Los caminos rurales podrían volverse fangosos y la hipotermia es un riesgo real. ¡Lleva ropa extra y mantente seguro!”.

La advertencia por frío invernal en las zonas montañosas de Montana del NWS rige del sábado al domingo X: @NWSMissoula

Por su parte, el NWS de Riverton, Wyoming, adelantó que a partir del sábado se producirá una “caída repentina de la temperatura” que llegará junto con “lluvias generalizadas y nieve en zonas altas durante el fin de semana".

La advertencia, publicada en la web oficial, estará vigente a partir de las 6 hs del sábado y se extenderá hasta las 18 hs del domingo. Durante este período se espera “nieve moderada a intensa” con una acumulación de entre 25 y 45 centímetros, en las áreas de montaña.

Por este motivo, remarcaron que “la recreación en las montañas puede ser peligrosa durante este período". En esa línea, añadieron: “Si debe viajar, lleve consigo una linterna adicional, comida y agua en su vehículo en caso de emergencia”.

Antes del fin de semana, algunas regiones cercanas a las Montañas Rocosas podrían tener presencia de nieve Vanessa Sezini / Unsplash

Frente frío en el oeste de EE.UU.: tormentas, granizo y nieve en las Rocosas

El oeste de Estados Unidos atraviesa otro frente de inestabilidad. Un sistema de baja presión que avanza desde la costa del Pacífico hacia la Gran Cuenca y las Rocosas abrió la puerta a precipitaciones, ráfagas intensas y granizo aislado.

Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), desde la tarde del viernes hasta la noche podrían registrarse tormentas severas en Utah, Colorado, Wyoming e Idaho.

El aire frío en altura favorecerá que en las montañas del norte de las Rocosas, así como en las cordilleras Absaroka y Bighorn, la lluvia se transformará en nieve. En estos sectores, las acumulaciones superarán varios centímetros y se espera un impacto directo en los desplazamientos de fin de semana.