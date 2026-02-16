Desde el 8 de marzo: la fecha oficial en que comenzará a regir el cambio de hora en California este 2026

Desde el 8 de marzo de 2026, los relojes en California volverán a adelantarse una hora. La medida, que forma parte del calendario oficial del Daylight Saving Time (DST), marcará el inicio de un nuevo período con más luz por las tardes y amaneceres más tardíos.

California: cuándo comienza oficialmente el cambio de hora en 2026

El ajuste horario en California comenzará el domingo 8 de marzo de 2026. Ese día, cuando el reloj marque las 2 horas locales, deberá adelantarse una hora hasta las 3 hs, con lo que se dará paso al horario de verano o Daylight Saving Time. Así lo detalla el portal Time and Date en su guía actualizada sobre los cambios de hora previstos para este año.

El domingo 8 de marzo a las 2 hs local habrá que adelantar los relojes una hora Canva/iStock

Este adelanto implica que el amanecer y el atardecer se producirán aproximadamente una hora más tarde que el día anterior. En términos prácticos, habrá más claridad al final de la jornada y menos luz en las primeras horas de la mañana.

El concepto detrás del Daylight Saving Time consiste en adelantar el reloj durante parte del año para aprovechar mejor la luz solar disponible.

California y el final del horario de verano en noviembre de 2026

El período de horario de verano no será permanente. En California, el DST finalizará el domingo 1° de noviembre de 2026.

Ese día, cuando el reloj marque las 2.00 locales bajo el horario de verano, deberá atrasarse una hora hasta la 1.00, lo que regresará al horario estándar.

Tras este ajuste, el amanecer y el atardecer se producirán aproximadamente una hora más temprano que el día anterior. Habrá más luz por la mañana y menos claridad durante la tarde y la noche.

El Daylight Saving Time culmina el 1° de noviembre de 2026 Shutterstock - Shutterstock

Cuándo cambia la hora en EE.UU.

El cambio del 8 de marzo no será exclusivo de California. En total, 48 estados de Estados Unidos ajustarán sus relojes ese mismo día.

Entre ellos se encuentran Texas, Florida, Nueva York, Pensilvania e Illinois, además de otros que siguen el mismo calendario.

El DST en Estados Unidos comienza siempre el segundo domingo de marzo.

En 2026, esa fecha coincide con el 8 de marzo, el día más temprano posible para el inicio del horario de verano.

El horario estándar se reanuda el 1° de noviembre de 2026.

No todas las jurisdicciones participan en el cambio. Hawái y la mayor parte de Arizona no observan el Daylight Saving Time y, por lo tanto, no modificarán sus relojes. Tampoco lo harán territorios estadounidenses como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes de EE.UU. y las Islas Marianas del Norte.

California es parte de los 48 estados que cambian sus relojes por el hroario de verano

California: cómo prepararse para el cambio de hora

El adelanto de una hora puede afectar el descanso, la concentración y las rutinas diarias. Por eso, la guía de Time and Date sugiere algunas recomendaciones para afrontar mejor la transición.

Ajustar el horario de sueño de forma gradual en los días previos, acostándose entre 10 y 15 minutos antes cada noche.

Exponerse a la luz natural por la mañana para ayudar al reloj biológico a adaptarse.

Evitar el consumo de cafeína en las horas cercanas al descanso nocturno.

Mantener horarios regulares de comidas y sueño, incluso durante el fin de semana.

Prever unos días de adaptación antes de retomar agendas exigentes.

¿Conviene cambiar el huso horario? ¿Cuál es la opinión de los especialistas?

Aunque muchos dispositivos electrónicos actualizan la hora automáticamente, todavía será necesario modificar manualmente algunos relojes de pared, vehículos o dispositivos analógicos.