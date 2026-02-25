¿Podría hacerse realidad el cambio de hora en EE.UU.? Esto provocaría la puesta en vigor de la Daylight Act of 2026

El debate sobre el cambio de horario en Estados Unidos volvió a instalarse tras la presentación de una nueva iniciativa en el Congreso. La propuesta, conocida como Daylight Act of 2026, fue impulsada por el representante de Florida Gregory Steube y busca poner fin al sistema actual que obliga a adelantar y atrasar los relojes dos veces al año.

Qué establece el nuevo proyecto de ley que busca eliminar el cambio de horario en EE.UU.

El proyecto, identificado como H.R. 7378, no propone adoptar de forma permanente el horario estándar ni el horario de verano (DST, por sus siglas en inglés). En cambio, plantea un punto intermedio: adelantar los relojes 30 minutos respecto del horario estándar actual y mantener ese ajuste durante todo el año.

El Daylight Act of 2026, una propuesta legislativa del congresista Gregory Steube, busca eliminar el cambio de horario tradicional en EE.UU. Freepik

El objetivo declarado es resolver la discusión entre quienes prefieren amaneceres más temprano y quienes priorizan tardes con mayor luz natural. Al eliminar los cambios semestrales, se pretende evitar las alteraciones asociadas a cada transición estacional.

En qué consiste el “medio horario” propuesto

La iniciativa plantea la eliminación completa del sistema vigente de cambio bianual. En la práctica, los relojes dejarían de modificarse en la primavera boreal y en el otoño boreal al establecer un único horario permanente para todo el año.

Actualmente, el DST adelanta los relojes una hora respecto del estándar; la propuesta reduce ese adelanto a 30 minutos. Esta opción permitiría, según los argumentos presentados, conservar parte de la luz vespertina adicional sin generar amaneceres tan tardíos como los que produce el horario de verano permanente en invierno.

El Daylight Act of 2026 fue presentado formalmente el 4 de febrero de 2026 en la Cámara de Representantes. Tras su introducción, fue enviado al Comité de Energía y Comercio para su análisis inicial.

Hasta finales de febrero no se habían programado votaciones ni debates plenarios sobre la iniciativa. En términos legislativos, el proyecto se encuentra en una etapa temprana del proceso.

Para convertirse en ley federal, debe superar varias instancias: aprobación en la Cámara de Representantes, aprobación posterior en el Senado y, finalmente, la firma del presidente.

El proyecto sugiere un ajuste permanente de 30 minutos, posicionando los relojes justo en el medio del horario estándar y el de verano Pexels

Beneficios y contras del horario de verano en EE.UU.

De acuerdo con Time and Date, quienes apoyan el cambio de horario argumentan:

Mayor actividad al aire libre : las tardes con más luz natural motivan a las personas a salir de casa y realizar actividades recreativas como deportes, lo cual ayuda a combatir el sedentarismo.

: las tardes con más luz natural motivan a las personas a salir de casa y realizar actividades recreativas como deportes, lo cual ayuda a combatir el sedentarismo. Impulso económico : la industria del turismo y el comercio se benefician, ya que las personas tienen más tiempo para ir de compras o a restaurantes después del trabajo.

: la industria del turismo y el comercio se benefician, ya que las personas tienen más tiempo para ir de compras o a restaurantes después del trabajo. Ahorro de energía (disputado): originalmente, el DST buscaba reducir el uso de luz artificial al hacer coincidir las horas de actividad con la luz solar. Sin embargo, estudios modernos sugieren que este ahorro es ahora insignificante o incluso inexistente debido al uso de aire acondicionado y dispositivos electrónicos.

Por otro lado, los críticos del sistema actual destacan:

Impactos negativos en la salud : el cambio de hora altera el ritmo circadiano (reloj interno), lo que provoca fatiga y problemas de sueño. Se ha documentado un aumento en los ataques cardíacos durante los primeros tres días después del cambio de primavera.

: el cambio de hora altera el (reloj interno), lo que provoca fatiga y problemas de sueño. Se ha documentado un durante los primeros tres días después del cambio de primavera. Riesgos de accidentes : en los días posteriores al ajuste de los relojes, suele haber un incremento en los accidentes de tráfico debido al cansancio de los conductores, así como un aumento en las lesiones laborales.

: en los días posteriores al ajuste de los relojes, suele haber un incremento en los debido al cansancio de los conductores, así como un aumento en las lesiones laborales. Salud mental: el regreso al horario estándar en otoño, con la llegada temprana de la oscuridad, está vinculado a un aumento en casos de depresión y trastorno afectivo estacional.

Diversos estudios afirman que el cambio de horario trae serios problemas para la salud Foto de Hernan Sanchez en Unsplash

Qué podría ocurrir si la ley del cambio de horario se aprueba

Si el proyecto completara el proceso legislativo y recibiera la firma presidencial, el nuevo horario permanente entraría en vigor 90 días después de su promulgación. A partir de ese momento, dejarían de realizarse los ajustes de primavera y otoño.

El cambio afectaría la organización diaria de escuelas, empresas, transporte y medios de comunicación, que deberían adaptarse a un nuevo patrón de luz natural durante el año.