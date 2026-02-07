EE.UU. adelantará los relojes: cuándo y a qué hora será el cambio de horario en 2026

Se aproxima la primavera y Estados Unidos se prepara para la transición anual al horario de verano (Daylight Saving Time), una medida que se emplea para aprovechar la luz solar y fomentar el ahorro energético a nivel nacional. Este cambio de horario en 2026 implica adelantar los relojes una hora para iniciar un nuevo ciclo estacional.

Cuándo y a qué hora será el cambio de horario en EE.UU. en 2026

La transición hacia el horario de verano en el territorio estadounidense está prevista para el domingo 8 de marzo de 2026. El ajuste técnico se efectuará formalmente a las 2.00 hs, instante en el que la hora se desplazará de forma inmediata hacia las 3.00 hs, para consolidar así el inicio del ciclo estival, señaló CNN.

El cambio de horario se realizará el próximo 8 de marzo en Estados Unidos, donde a las 2.00 hs se deberá adelantar el reloj hacia las 3.00 hs (Archivo) Freepik

Aunque la infraestructura tecnológica actual permite que la mayoría de los dispositivos digitales sincronicen sus cronómetros automáticamente, los sistemas analógicos y dispositivos sin conexión requerirán una intervención manual para alinearse con la normativa federal.

El horario de verano durará casi ocho meses y volverá a tener un cambio al estándar el primer domingo de noviembre. Es decir, el 1 de noviembre de 2026, habrá que ajustar de nuevo los relojes y atrasarlos una hora, indicó Univisión.

Beneficios y las desventajas del cambio horario

El cambio horario despierta dudas sobre las posibles implicaciones a favor y en contra dentro de la sociedad. En lo que respecta al horario de verano, los beneficios son los siguientes, según Time and Date:

Reduce el consumo de energía : al haber más luz natural por la tarde, se necesita menos iluminación artificial en los hogares y comercios.

: al haber más luz natural por la tarde, se necesita menos iluminación artificial en los hogares y comercios. Aumenta la actividad al aire libre : las personas tienen más tiempo para realizar actividades al aire libre después del trabajo o la escuela.

: las personas tienen más tiempo para realizar actividades al aire libre después del trabajo o la escuela. Reduce los accidentes de tráfico: el horario de verano puede reducir los accidentes de tráfico que ocurren al atardecer.

Las opiniones de los estadounidenses están divididas respecto al cambio horario, hay quienes están a favor y otros en contra (Archivo) Imagen de Jan Vašek en Pixabay

Entre las desventajas de este cambio horario, Univisión advierte:

Interrumpe el sueño : el cambio de hora puede afectar el ritmo circadiano de las personas, lo que puede provocar problemas para dormir.

: el cambio de hora puede afectar el ritmo circadiano de las personas, lo que puede provocar problemas para dormir. Aumenta los accidentes de trabajo y la productividad decrece: los estudios demuestran que el riesgo de accidentes de trabajo aumenta en los días posteriores al cambio de hora.

En qué estados de EE.UU. no aplican el horario de verano

Conforme a las disposiciones del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, la implementación del ajuste horario carece de carácter universal dentro de la jurisdicción nacional. La normativa de horario de verano no rige en el estado de Hawái ni en la mayor extensión del territorio de Arizona.

Diversos territorios estadounidenses permanecen exentos de esta transición, lo que incluye a:

Puerto Rico

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Islas Vírgenes

En estas demarcaciones geográficas, la hora oficial permanece invariable y mantiene una estabilidad cronométrica independientemente de la transición de las estaciones.

La normativa de horario de verano no rige en el estado de Hawái ni en la mayor extensión del territorio de Arizona (Archivo) Mateo Gobo - Freepik

Por qué comenzó el horario de verano en Estados Unidos

Los antecedentes históricos del horario de verano en los Estados Unidos se sitúan en 1918, periodo en el que se adoptó como una medida estratégica durante la Primera Guerra Mundial para reducir el consumo de combustible y potenciar el rendimiento industrial mediante el aprovechamiento de la luz solar, detalló USAFacts.

La Ley de Horario Estándar no solo introdujo el cambio de hora, sino que también definió las zonas horarias del país. Sin embargo, su aplicación fue intermitente: se derogó tras la Gran Guerra y solo se retomó temporalmente durante la Segunda Guerra Mundial (1942-1945).

La consolidación del sistema de ajustes semestrales que rige en la actualidad se produjo con la promulgación de la Ley de Hora Uniforme de 1966. Finalmente, bajo la Ley de Política Energética de 2005, se determinó la extensión del periodo de vigencia, con un inicio en marzo y su conclusión en noviembre para maximizar la eficiencia energética.