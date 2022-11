Advierten por una tormenta potencialmente histórica y peligrosa en el estado de Nueva York: “¿Están listos?”

escuchar

“Buffalo, NY y alrededores, ¿están listos?”, publicó el Servicio Meteorológico Nacional durante la noche del jueves mientras caían fuertes tormentas de nieve en dichas zonas. La advertencia fue principalmente para informar sobre las condiciones adversas en el tránsito vehicular debido a las complicaciones de visibilidad.

Los respectivos servicios de cada estado y localidad extendieron el aviso de tormentas de nieve durante la noche y la mañana del viernes, especialmente en Buffalo. “Aire muy frío acompañará este evento, con temperaturas 20 grados por debajo de lo normal previsto para el fin de semana”, agregó el Servicio Meteorológico desde su cuenta de Twitter.

Las máquinas quitanieve han comenzado a operar en las vialidades de Buffalo desde las primeras horas del jueves @NYSDOTBuffalo - @NYSDOTBuffalo

Tales circunstancias climatológicas orillaron a la autoridad de Nueva York a brindar una conferencia de prensa en Buffalo para explicar a los residentes de todo el estado sobre la magnitud de la tormenta: “De lo que estamos hablando es de una gran, gran tormenta. Esto se considera un evento extremo, un evento meteorológico extremo. Eso significa que es peligroso; también significa que es potencialmente mortal”, dijo la gobernadora demócrata Kathy Hochul, este jueves, acompañada por funcionarios locales y estatales.

En este espacio, Hochul instó a los habitantes a permanecer en casa desde el jueves en la noche hasta el viernes, alrededor de las 19:00 horas, cuando se espera que las condiciones hayan mejorado en Buffalo y Watertown.

Además, alertó sobre la posibilidad de apagón en 11 condados, el estado de emergencia emitido por la gobernadora aplica para: Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee, Jefferson, Lewis, Niagara, Oneida, Oswego, St. Lawrence y Wyoming. Esta declaratoria, dijo, permite liberar recursos y actuar oportunamente ante las emergencias con el servicio de la Guardia Nacional para misiones de rescate.

De acuerdo con información oficial, la alertas de nieve por efecto lago, así como las advertencias de tormenta invernal, estarán vigentes hasta el domingo “en las regiones del oeste de Nueva York, Finger Lakes, centro de Nueva York y North Country”.

Esta medición de nieve en el sur de Cheektowaga fue publicada por el Estado de Nueva York en Twitter, una alerta sobre las condiciones que prevalecerán en Buffalo y Watertown @NYGov - @NYGov

“Todos tenemos que hacer nuestra parte para asegurarnos de que todos se mantengan seguros durante esta tormenta de invierno”, enfatizó la gobernadora. El principal llamado fue a permanecer en casa, no solo para no poner en riesgo su vida, también para no exponer a quienes tendrían que responder en la emergencia.

Jackie Bray, comisionada de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado, dijo que la mayoría de los fallecimientos que sucedieron durante la tormenta de nieve en condiciones similares en 2014 fueron resultado de ataques cardiacos por esfuerzo. Es decir, cuando las personas salieron de sus casas para quitar la nieve de sus entradas. “Cuando esté listo para palear, vaya despacio, use ropa abrigada y tome descansos adicionales”, aconsejó.

En el comunicado del gobierno de Nueva York anticiparon que cuentan con equipo suficiente para responder a los llamados de emergencia que pudieran surgir durante la tormenta. Las cifras de equipo de liberación de vías de comunicación se desglosan así: 1522 camiones de arado grandes, 140 de tamaño mediano, 50 arados de remolque, 329 cargadores grandes y 38 quitanieves.

En tanto, de forma sorpresiva, porque una decisión así no se tomaba por circunstancias de nieve desde 2014, el partido de la NFL entre los Buffalo Bills y los Cleveland Brown, que se jugaría el domingo en Orchard Park, tuvo que cambiar de sede para disputarse en el Ford Field de Detroit.

LA NACION