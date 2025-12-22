Affordable housing: qué se espera del plan de viviendas asequibles que Trump anunciaría en EE.UU.
Un funcionario del gobierno republicano aseguró que comunicarán múltiples reformas en 2026; en paralelo, avanza una ley que impactará en el mercado inmobiliario
De cara al 2026, el gobierno de Estados Unidos tiene intención de lanzar una serie de reformas para mejorar el acceso a la vivienda. Un funcionario de la administración Donald Trump aseguró que durante el próximo año se tomarán múltiples medidas para abordar la actual crisis de asequibilidad (affordability en inglés). Mientras tanto, avanza una ley que pretende flexibilizar la asistencia financiera y reducir costos.
Un funcionario de Trump adelantó que habrá reformas sobre la vivienda en 2026
Durante una entrevista con Fox News el último domingo, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, aseguró que la resolución de esta crisis inmobiliaria es una de las prioridades que tiene la administración Trump.
"Todos en el gabinete estamos trabajando para lograr que la vivienda sea más asequible“, expresó en la charla. En ese sentido, reveló que funcionarios buscan presentar una amplia serie de reformas que estarán enfocadas en bajar los costos para compradores de propiedades.
“Serán muy buenas noticias para los estadounidenses que sienten que ya no pueden permitirse comprar una casa”, manifestó Hassett.
Asimismo, comunicó que el gabinete se encuentra en la última etapa de elaboración de propuestas que serán presentadas a Trump antes de fin de año. Todas serían ideas dispuestas para anunciarse en las primeras semanas de 2026.
A pesar de que no brindó detalles específicos, Hassett remarcó la importancia que este tema tiene en la agenda del gobierno e insistió en que las iniciativas se conocerán en las próximas semanas.
Trump anunció reformas sobre la vivienda en 2026
Días antes de las declaraciones de Hassett sobre reformas para la asequibilidad de la vivienda, el presidente estadounidense ya se había manifestado públicamente sobre el tema. En específico, lo hizo en un discurso que emitió desde la Oficina Oval de la Casa Blanca.
“Lo verán el año que viene: anunciaré los planes de reforma de vivienda más agresivos de la historia de EE.UU.”, enfatizó el presidente republicano, según reprodujo Realtor. Estas palabras llegan luego de esbozar la idea de una hipoteca a 50 años, que parece haberse diluido tras enfrentar resistencia por parte del sector republicano.
A la espera de detalles y anuncios concretos, las declaraciones tanto del presidente como de sus funcionarios parecen indicar que habrá noticias al respecto a comienzos de 2026.
La ley sobre vivienda que podría aprobarse en EE.UU. durante 2026
En paralelo al interés del gobierno republicano sobre el tema, un proyecto sobre el acceso a la vivienda fue presentado en el Congreso en diciembre de 2025. La H.R. 6644, también denominada como “ley de vivienda para el siglo XXI” propone una serie de reformas:
- El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano publicará guías para ayudar a eliminar regulaciones locales y estatales sobre proyectos inmobiliarios.
- Agilización de la entrega de subvenciones para acelerar la construcción de diseños pre aprobados.
- Flexibilización de requisitos ambientales para ciertos desarrollos inmobiliarios.
- Ampliación de la elegibilidad del programa HOME y de los usos permitidos para los fondos.
- Creación de una línea de ayuda para familias que enfrentan un desalojo.
- Exclusión de los beneficios por discapacidad de veteranos en la cuenta para programas de asistencia de vivienda, lo que mejora su elegibilidad.
