Es hondureño, fue deportado desde Texas y murió en un tren cuando intentaba volver con su familia

Denis Isaías Anariba Herrera salió de Honduras con la intención de regresar a Estados Unidos después de una deportación previa desde Texas. Durante su recorrido por México utilizó rutas ferroviarias empleadas por miles de migrantes que avanzan hacia la frontera norte. Sin embargo, murió antes de lograr el reencuentro con su familia.

El migrante hondureño que murió cerca de Texas tras subir a un tren

La familia explicó a Univision que Denis ya había vivido en territorio estadounidense por cinco años y que las autoridades migratorias lo deportaron desde Texas. Después de regresar a Honduras, decidió intentar nuevamente el trayecto con la esperanza de reunirse con sus seres queridos.

El migrante llevaba cerca de dos meses de travesía por México antes de su muerte. “Su anhelo era regresar aquí por su hija porque tiene una niña de un año”, relató su madre al medio citado. Fue en Piedras Negras, Coahuila, donde presuntamente se subió al tren.

En esta imagen, tomada de un video proporcionado por KGNS, se ven vagones de tren de Union Pacific en una estación de clasificación en Laredo, Texas, el domingo 10 de mayo de 2026 KGNS

Después, su familia no supo más de él y el 10 de mayo se enteraron de la tragedia. El cuerpo del joven de 24 años fue hallado en un contenedor ferroviario de Union Pacific en Laredo, Texas, donde las autoridades localizaron varios cadáveres.

Por ahora se indaga sobre golpe de calor o hipertermia como causa de muerte, según los reportes forenses. Si bien no se dieron más detalles al respecto, ya se investiga el caso como posible tráfico de personas.

“Lo último que él me dijo cuando hablamos fue: ‘Nunca te olvides de mi gordita (su hija de 1 año), siempre ve a verla, visítala’”, recordó su madre al medio citado.

La ruta migratoria de hondureños hacia Estados Unidos

Datos de la Unidad de Política Migratoria de México muestran que Honduras permanece entre los países con más personas en movilidad irregular dentro del territorio mexicano. Tan solo en 2024, autoridades mexicanas registraron cientos de miles de eventos migratorios de personas originarias de Centroamérica. Entre ellos había fuerte presencia de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.

Las muertes fueron confirmadas por la policía por el Investigador Joe Baeza con la Policía de Laredo Agencia AP

Texas, uno de los principales puntos de control migratorio en la frontera sur

Texas concentra una parte importante de los encuentros y detenciones migratorias registrados por autoridades estadounidenses en la frontera sur. Datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza muestran que sectores texanos como Rio Grande Valley, Del Rio, Laredo y El Paso aparecen entre las zonas con mayor actividad migratoria del país.

Las estadísticas publicadas por la agencia migratoria incluyen aprehensiones, inadmisibles y encuentros de personas migrantes detectadas cerca del Río Grande durante los últimos años.

Por otro lado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, mantiene activa la llamada “Operación Lone Star”, una estrategia estatal enfocada en reforzar la vigilancia en la frontera con México, según el propio gobierno.

Abbott ha impulsado diferentes medidas contra los migrantes Greg Abbott

El plan incluye despliegues de policías estatales y elementos de la Guardia Nacional, además de arrestos relacionados con tráfico de personas, construcción de barreras fronterizas y vigilancia en zonas cercanas al Río Grande.

Datos difundidos por la oficina del gobernador indican que la operación acumula más de 496 mil aprehensiones migratorias y más de 38 mil arrestos criminales desde su lanzamiento.